Znamy rywalkę Igi Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu! Też wróciła z dalekiej podróży

Zarówno Wiktoria Azeraneka (WTA 20), jak i Elina Switolina (WTA 76) przeżywają odrodzenie w ostatnim czasie. Białorusinka od początku tego sezonu prezentowała się fatalnie i przegrała aż 14 spotkań, nie docierając w żadnym z turniejów (za wyjątkiem Australian Open, gdzie zagrała w półfinale) do finałowego etapu. Natomiast Ukrainka przegrała tuż przed Wimbledonem dwa mecze z rzędu i chyba sama nie wierzyła w dobry występ na kortach w Londynie. Świadczyć o tym mogą kupione bilety na koncert Harry'ego Stylesa, który odbył się 8 lipca w Wiedniu i który Switolina ominęła. Dlatego też trudno było przed pierwszą piłką wskazać faworytkę tego pojedynku.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Rollercoaster w meczu potencjalnych rywalek Igi Świątek. Ostatecznie z Polką zagra Elina Switolina

Na początku spotkania obie zawodniczki wygrały swoje podania. Switolina zrobiła to bardzo gładko, gdyż triumfowała w swoim gemie do zera, tyle że to było praktycznie wszystko, jeśli chodzi o dobrą grę Ukrainki w pierwszym secie. Dalej na korcie brylowała już tylko Azarenka. Białorusinka najpierw przełamała rywalkę, a następnie wygrała trzy kolejne gemy z rzędu i było jasne, że w tej partii już nic nadzwyczajnego się nie wydarzy. Co prawda Switolina wygrała jeszcze gema przy swoim serwisie, ale Azarenka nie oddała żadnego ze swoich podań i triumfowała w pierwszej partii 6:2.

Oto największa rewelacja Wimbledonu. 16-letnia debiutantka rozstawia rywalki po kątach

Początek drugiego seta nie zwiastował zmian. Switolina przegrała swoje podanie i uległa przeciwniczce także w kolejnym gemie. Drugiego Ukrainka już nie oddała i zaczęła nie tylko odrabiać straty, ale przejmować inicjatywę. Przełamała bowiem przeciwniczkę i zwyciężyła przy swoim podaniu, wychodząc ze stanu 0:2, na 3:2. Od tej chwili gra była bardzo wyrównana. Zawodniczki grały gem za gem i w każdym z nich jedna i druga musiały mocno się natrudzić, aby wygrać. Ostatecznie w tej partii 6:4 wygrała Switolina, która w ostatnim gemie po raz drugi podczas tego seta zdołała przełamać Azarenkę.

Kuriozum na Wimbledonie. Nagle odezwał się sędzia. Rosjanka nie mogła się powstrzymać [WIDEO]

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Trzeci set zaczął się od totalnej dominacji Switoliny, co było zupełnym kontrastem do tego, co obserwowaliśmy w pierwszym secie. Ukrainka wygrała pierwsze trzy gemy, ale potem stanęła. Odrodzenie przeżyła za to Azarenka, błyskawicznie doprowadzając do wyrównania. Gra już do końca spotkania była bardzo wyrównana, choć obie zawodniczki potrafiły wygrywać swoje podania do zera. Koniec końców spotkanie 2:6, 6:4, 7:6 (11:9) wygrała Elina Switolina i to ona zagra z Igą Światek w ćwierćfinale Wimbledonu.