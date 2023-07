Świątek musi mieć się na baczności. Jej wielka rywalka się odgraża

Jelena Rybakina (3. WTA) triumfowała w zeszłorocznym Wimbledonie, czym zapewniła sobie pierwszy wielkoszlemowy tytuł w karierze. W trwającym obecnie turnieju ma szansę na powtórzenie sukcesu i znów jest wskazywana w roli faworytki. Emanuje pewnością siebie i z meczu na mecz prezentuje coraz wyższą formę. Po ostatnim spotkaniu przekonywała, że może być jeszcze lepsza.

Jelena Rybakina zapowiada wielkie granie na Wimbledonie. Iga Świątek ma się czego obawiać

Do tej pory Kazaszka wygrała trzy spotkania, z czego tylko w pierwszym miała problemy. Ograła wtedy Shelby Rogers (49. WTA) 4:6, 6:1, 6:2 po niespodziewanej porażce w pierwszym secie. Później zwyciężyła 6:2, 7:6 (2) z Alize Cornet (74. WTA) i Katie Boulter (89. WTA) 6:1, 6:1. Po ostatnim z meczów była z siebie zadowolona i przyznała, że grała "bardzo dobrze".

- Byłam skoncentrowana od początku do końca i to bardzo mnie cieszy. Oswajam się z kortem centralnym i z meczu na mecz nabieram pewności siebie - mówiła tuż po meczu 24-latka. Ponadto Rybakina dodawała, że jest coraz lepiej przygotowana fizycznie w trakcie trwania turnieju.

Kazaszka wysłała też poważny sygnał w kierunku największych rywalek - Igi Świątek i Aryny Sabalenki, które zajmują miejsca przed nią w światowym rankingu. - Myślę, że to nie jest moje maksimum. Nie czuję takiej presji, o jaką ludzie mogliby mnie podejrzewać. To raczej dlatego, że przez większość sezonu gram bardzo dobrze - podsumowała.

To właśnie Rybakina, Sabalenka i Świątek są faworytkami do triumfu na brytyjskich kortach. Do tej pory 24-latka kapitalnie radziła sobie w starciach z Polką. Przegrała tylko 6:7 (5), 2:6 w 2021 roku w Ostrawie, a później wygrywała 6:4, 6:4 w tegorocznym Australian Open, 6:2, 6:2 w Indian Wells i awansowała do półfinału w Rzymie po kontuzji Świątek przy stanie 2:6, 7:6 (3), 2:2.

Iga Świątek i Jelena Rybakina mogą spotkać się dopiero w finale turnieju. Kazaszka najpierw musi przejść w IV rundzie Beatriz Haddad Maię (13. WTA). Starcie z Brazylijką zaplanowano na poniedziałek 10 lipca o godzinie 14:30 na korcie centralnym.