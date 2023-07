Uwaga na godzinę meczu Igi Świątek! Jest opóźnienie

Pierwotnie Iga Świątek w walce o ćwierćfinał Wimbledonu miała grać ze Szwajcarką Belindą Bencić (14. WTA) w niedzielę o godz. 16.30. Mecz nie rozpoczął się jednak o tej porze.

Przedłuża się rozpoczęcie meczu Igi Świątek na Wimbledonie

Wszystko przez toczący się obecnie na korcie centralnym mecz: Andriej Rublow (Rosja, 7. ATP) - Alexander Bublik (Kazachstan, 26. ATP). Rosjanin prowadził 2:0 w setach (wygrał je 7:5, 6:3), a w trzeciej partii w tie-breaku był dwie piłki od wygrania meczu. Ostatecznie jednak przegrał tie-breaka 6:8.

Mało tego, w czwartym secie Rublow miał dwie piłki meczowe. Obu nie wykorzystał i znów rywal okazał się lepszy w tie-breaku. Gdyby Rosjanin wygrał czwartą partię, to wtedy Świątek i Bencić rozpoczęłyby mecz ok godz. 17.40. Jeśli piąta partia starcia Rublow - Bublik by się przedłużyła, to wtedy Polka ze Szwajcarką wyszłyby na kort dopiero ok. godz. 19.

Piątego seta wygrał Rosjanin 6:4. Wiadomo już, że najlepsza tenisistka świata - Iga Świątek i Belinda Bencić rozpoczną mecz o godz. 18.20.

Relacja na żywo z meczu Iga Świątek - Belinda Bencić na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE. Zwyciężczyni tego starcia w ćwierćfinale Wimbledonu zmierzy się z lepszą z pary: Wiktoria Azarenka (Białoruś, 20. WTA) - Elina Switolina (Ukraina, 76. WTA).