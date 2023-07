Iga Świątek pewnie grająca na trawie, która w zeszłym sezonie była jej największą traumą - taki obrazek zapamiętaliśmy z dwóch pierwszych meczów 22-latki w tegorocznej edycji Wimbledonu. Pierwsze lekkie zachwianie tego stanu rzeczy przyszło w trzeciej rundzie z Chorwatką Petrą Martić. A w niedzielnym pojedynku z Belindą Bencić emocje Polki przez pewien czas falowały jak wzburzone morze. Całościowo nie aż tak, jak w rok temu, ale na tyle mocno, że część jej sympatyków może się zgłosić w poniedziałek na wszelki wypadek na konsultację do kardiologa. Ostatecznie wygrała 6:7, 7:6, 6:3.

- Jak dla mnie Iga jest dużo lepsza fizycznie i dużo lepiej będzie w stanie się poruszać. Belinda nie serwowała w naszym meczu najlepiej i nie sądzę, że nagle będzie to robić niesamowicie. Nie chcę powiedzieć, że Iga powinna, ale może wygrać. Belinda jest o tyle trudna, że jeśli wyjdzie i faktycznie zacznie grać bardzo płasko, szybko, nisko, to na pewno może każdemu sprawić problemy. Ale zobaczymy, czy fizycznie wytrzyma - mówiła przed tym pojedynkiem Magda Linette, która mierzyła się z Bencić w poprzedniej rundzie.

Spora część słów półfinalistki Australian Open 2023 się sprawdziła. Nie przewidziała jedynie, że atut poruszania się zostanie w pierwszej części meczu zneutralizowany przez nerwy jej rodaczki.

Świątek po meczu sprawiła, że wszyscy zaczęli się śmiać. "Przepraszam"

Trudno byłoby też chyba znaleźć osobę, która przewidziałaby po połowie pierwszego seta tak dramatyczny dla polskich kibiców przebieg tego spotkania. To Świątek dominowała, a Bencić goniła i broniła się. Wówczas wydawało się, że jedynym momentem niepokoju dla fanów pierwszej rakiety świata będzie przerwa medyczna po trzecim gemie, którą wzięła z powodu odcisku.

Iga Świątek pokazała dwie twarze

Pierwsze naprawdę głośne oklaski, które rozległy się z zapełnionych przez długi czas w ok. połowie i kolejne były przeznaczone dla Szwajcarki. Mistrzyni olimpijska z Tokio popisała się wtedy dwoma efektownymi lobami. Wówczas jednak jeszcze można było przypuszczać, że będzie to jej nagroda pocieszenia na koniec spotkania, ale w drugiej części tej partii sytuacja zaczęła się odwracać. Po stronie Polki zaczęły pojawiać się pierwsze przejawy nerwowości - spojrzenia w stronę boksu i uwagi rzucane w kierunku sztabu.

Potem Bencić efektownie rozprowadziła Świątek na korcie, a ta zła machnęła ręką. Tie-break to już tylko i wyłącznie zapis nerwów tenisistki Tomasza Wiktorowskiego. Za bardzo się śpieszyła z uderzeniami, chodziła do boksu, gestykulowała i rozkładała ręce. Tymczasem przeciwniczka z wielkim spokojem czekała na swoje szanse. Przerywnikiem była wymiana, podczas której Polka ładnie zmieniła kierunek i tym razem to ją publiczność doceniła głośnymi oklaskami. Ale szczęście nie trwało nawet kilku sekund - zaraz potem posłała piłkę daleko w aut.

Po powrocie z przerwy toaletowej pierwsza rakieta świata pokazała dwie twarze. Niby wygrywała 3:1, ale wciąż w niektórych zachowaniach widać było, że jej w niej jeszcze złość po poprzedniej partii. Widać to było choćby wtedy, gdy ze złością przebijała piłkę po zakończeniu akcji i uderzyła się ze złością w kolano.

Pod koniec tego seta 22-latkę czekała tenisowa matura. Zaplusowała ryzykownymi, ale celnymi zagraniami w okolice linii końcowej. Przed 12. gemem podczas przerwy narzuciła na głowę ręcznik. A z wielu wcześniejszych jej meczów taki widok nie wiązał się z niczym dobrym. Początkowo wydawało się, że czarny scenariusz może się ziścić, bo po chwili przegrywała 15:40 po kolejnych wyraźnie autowych zagraniach. Publiczność zaczęła ją wtedy wspierać, by zachęcić do walki. Co chwilę słychać było dobrze znane "Dawaj, Iga". Tym razem Polka popisała się nerwami ze stali. Obroniła dwie piłki meczowe, a w tie-breaku była już tak pewna jak we wcześniejszych meczach.

Nieprawdopodobna statystyka Świątek. Takiej walki jeszcze nie stoczyła

Nerwy swoich sympatyków zdobywczyni czterech tytułów wielkoszlemowych przetestowała jeszcze raz w decydującej odsłonie. Choć tym razem w nieco łagodniejszym wydaniu. Ostatecznie po raz trzeci w karierze wygrała w Wielkim Szlemie mecz, który zaczęła od przegrania seta. Jedyny wyjątek stanowi występ z US Open 2021, kiedy lepsza okazała się... Bencić. Teraz Szwajcarce zostaje nagroda pocieszenia za kilka pięknych akcji, a Polka po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale londyńskiej imprezy. Oby w nim już nie wystawiała nerwów swoich kibiców aż na tak dużą próbę.