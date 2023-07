Wielkie wyróżnienie dla Igi Świątek. Dostała prestiżową nagrodę. Nagrała specjalne wideo

W sobotę 8 lipca w Londynie odbyła się specjalna gala Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF), na której wręczano przyznane wcześniej nagrody dla najlepszych zawodników i zawodniczek sezonu 2022. Oczywiście wśród kobiet najlepsza była Iga Świątek i to ona została wyróżniona. Na wydarzeniu nie mogła pojawić się jednak przez trwające zmagania na Wimbledonie.

Iga Świątek najlepsza na świecie. "Inspiruje mnie to, by pracować jeszcze ciężej"

Z powodu nieobecności na gali ITF Iga Świątek otrzymała statuetkę wcześniej niż w sobotni wieczór. Miała więc czas, by przygotować przemówienie i nagrać je w formie wideo. Zobaczyli je zaproszeni goście, ale również kibice w mediach społecznościowych Międzynarodowej Federacji Tenisowej.

- Część wszystkim, Iga z tej strony. Chciałabym podziękować za tę piękną nagrodę. Jestem bardzo szczęśliwa, że to, co robię na korcie i poza nim zostało docenione. To inspiruje mnie, by pracować jeszcze ciężej. Przepraszam, że nie mogę być z Wami dziś wieczorem, ale oczywiście przygotowuję się do turnieju. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie i cieszycie się z wieczoru, bo ja ciesze się z tej nagrody. Dziękuje za wsparcie - powiedziała liderka światowego rankingu.

W sezonie 2022 Polka wygrała dwa Wielkie Szlemy: Rolanda Garrosa i US Open, a także triumfowała w Dosze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, Rzymie i San Diego.

Poza nagrodą dla Igi Świątek wręczono także statuetki w innych kategoriach. Najlepszym singlistą wśród mężczyzn uznano Rafaela Nadala, który z powodów zdrowotnych także nie przybył na galę. Najlepsze w deblu były z kolei Barbora Krejcikova i Katerina Siniakova, a wśród panów Rajeev Ram i Joe Salisbury. Wyróżniono także jumiorów Gillesa Arnauda Bailly'ego i Lucie Havlickova, oraz grających na wózkach inwalidzkich Diede de Groota, Shingo Kuniedę i Nielsa Vinkowa.