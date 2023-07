Oto co pcha Bencić do sukcesów. Na to liczy w meczu ze Świątek

Belinda Bencic (14. WTA) najdalej na Wimbledonie docierała w 2015 i 2018 roku, kiedy to kończyła zmagania w IV rundzie. Ostatnie dwa lata były dla niej zdecydowanie gorsze i żegnała się z Londynem już po pierwszych meczach, a teraz znów wyrównała najlepszy wynik. Dotychczas pokonała już Katie Swan (147. WTA), Danielle Collins (52. WTA), a w trzeciej rundzie pokonała Magdę Linette (24. WTA) 6:3, 6:1. Na każdym z meczów mogła liczyć na szczególne wsparcie.

Belinda Bencic uskrzydlona ich obecnością na Wimbledonie. Na meczu z Igą Świątek też będą

Szwajcarski "Blick" informuje, że jednym z powodów dobrej dyspozycji Bencic jest obecność jej rodziny na każdym spotkaniu Wimbledonu z jej udziałem. Zawodniczka dzięki temu ma "emanować opanowaniem" i odczuwać znacznie mniejszy stres.

W loży Bencic zasiadają ojciec Ivan i matka Dana wraz z trenerem motorycznym Martinem Hromkoviciem i trenerem Matejem Liptakiem. Jedynym nieobecnym ma być brat zawodniczki Brian, którego przed wyjazdem do Londynu powstrzymały obowiązki zawodowe.

Bencic ma jedno życzenie przed meczem ze Świątek. "Byłoby wspaniale"

- Bardzo dawno nie było ich na moich meczach i bardzo się cieszę - mówiła 26-latka. Po meczu z Magdą Linette rodzice Szwajcarki gratulowali sobie nawzajem całusami w policzek, a później wraz z córką mieli udać się do wspólnej kwatery w Aorangi Park niedaleko miejsca zmagań Wielkiego Szlema. Wspólne obcowanie matką i ojcem ma dawać Bencic "ciepło domu" i "wsparcie po trudnej wiośnie" naznaczonej kontuzjami.

Bliskich 26-latki nie zabraknie także podczas meczu z Igą Świątek i według szwajcarskich mediów ma to "popchnąć ją do szczytowych osiągnięć i dać szansę na wygraną na ulubionej nawierzchni". O szansach Benic przekonamy się już około godziny 17:00 w niedzielę 9 lipca. Wtedy to rozpocznie się starcie na korcie centralnym pomiędzy Szwajcarką a Polką. W dotychczasowych trzech pomiędzy paniami meczach to Świątek dwa razy wychodziła zwycięsko.