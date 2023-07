Oto największa rewelacja Wimbledonu. 16-letnia debiutantka rozstawia rywalki po kątach

Mirra Andriejewa (102. WTA) bardzo dobrze spisuje się w debiutanckim występie na Wimbledonie. W I rundzie pokonała 6:4, 3:6, 7:5 Xiyu Wang (65. WTA), w kolejnym meczu z Barborą Krejcikovą (11. WTA) prowadziła już 6:3, 4:0, gdy rywalka skreczowała. W III rundzie trafiła na Anastazję Potapową (23. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek wie, co zrobić na trawie. "Średnio 10 centymetrów niżej"

Mirra Andriejewa zagra w IV rundzie Wimbledonu. Pokonała Anastazję Potapową

Mecz zaczął się od trzech przełamań, po których niżej notowana zawodniczka wyszła na prowadzenie 2:1. Niedługo później zdobyła kolejny break point i zrobiło się już 4:1. Trzy kolejne gemy pewnie zwyciężały serwujące, w efekcie skończyło się 6:2 dla Andriejewej.

Świątek ma specjalną wiadomość dla polskich kibiców. "Bardzo się cieszę" [WIDEO]

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Na początku drugiego seta obie tenisistki znów miały problemy przy własnym podaniu. Lepiej radziła sobie Potapowa, która po zdobyciu dwóch break pointów (przy jednym rywalki) prowadziła już 4:1. Wtedy 16-letnia zawodniczka zdecydowanie ruszyła do ataku i doprowadziła do remisu 4:4. W kolejnym gemie miała aż siedem okazji na przełamanie, lecz żadnej nie wykorzystała. To mogło zemścić się chwilę później, lecz obroniła dwie piłki setowe i było 5:5. Potem zdobyła kluczowy break point, a w kolejnym gemie wykorzystała pierwszy meczbol i mogła cieszyć się z wygranej.

Mirra Andriejewa - Anastzja Potapowa 6:2, 7:5

Sensacyjna porażka Magdy Linette na Wimbledonie. To koniec

Mirra Andriejewa pnie się w rankingu WTA

Andriejewa awansowała do IV rundy, gdzie zmierzy się z Madison Keys (18. WTA). Niezależnie od tego, jak potoczy się to spotkanie, wiadomo, że zaliczy pokaźny awans w rankingu WTA. Po ostatniej wygranej w wirtualnym zestawieniu awansowała na 64. pozycję, zdecydowanie najwyższą w karierze.

Na tak wysoką pozycję 16-latka pracuje od wielu tygodni. W wielkoszlemowym debiucie w Rolandzie Garrosie zaszła do III rundy, z bardzo dobrej strony pokazała się także w turnieju w Madrycie, gdzie dotarła do IV rundy. A przecież sezon zaczynała na 312. miejscu w rankingu.