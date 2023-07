Znowu burza na Wimbledonie. Znana tenisistka grzmi. "To wstyd"

Bilety na mecze w ramach Wimbledonu należą do jednych z najbardziej pożądanych wejściówek w świecie sportu. Jak w każdej dyscyplinie, pewna pula należy do zawodników, tak by wspierać ją mogli rodzina oraz bliscy. Pod tym względem organizatorzy tegorocznej edycji turnieju mocno zawiedli. Tak twierdzi Alize Cornet.

"Miałam tylko dwa bilety na mecz pierwszej rundy, a wcześniej przed moim meczem na korcie centralnym dali mi 40 biletów do rozdania. Nikt nie mógł przyjść mnie wesprzeć. Nie mogłem nawet zaprosić jednego z moich najlepszych przyjaciół. Dwa bilety na kort to za mało. A gdy grasz na korcie centralnym, masz ogromne przywileje" - przedstawiła sytuację Francuzka.

33-latka swoje najlepsze osiągnięcia ma już dawno za sobą. Ponad dziesięć lat temu aspirowała do miana gwiazdy dyscypliny, była 11. w rankingu WTA i wygrała sześć turniejów. Jej ostatnie wyniki nie są już na tak wysokim poziomie. Z tegorocznego turnieju wielkoszlemowego w Londynie odpadła w trzeciej rundzie.

Alize Cornet zakończyła już grę na Wimbledonie. Postanowiła zrugać organizatorów

"Trzeba docenić graczy, którzy grają na kortach drugiego rzędu. Ten turniej istnieje dzięki wszystkim uczestnikom, nie tylko tym, którzy grają na głównych kortach. W US Open jest znacznie lepiej. Na Wimbledonie zawsze była to ogromna różnica. Na innych turniejach organizatorzy dają co najmniej cztery lub sześć biletów. To wystarczy przynajmniej, aby rozdać je krewnym" - powiedziała Cornet.

Alize Cornet na Wimbledonie 2023 przegrała z Jeleną Rybakiną. Dodatkowo w decydujących fragmentach zaliczyła groźny upadek. Zdołała jednak dokończyć spotkanie. Rok wcześniej Cornet sprawiła na Wimbledonie dużą niespodziankę, eliminując w trzeciej rundę wówczas faworyzowaną Igę Świątek.

"Tak tu jest co roku. Jeśli postawią mnie na jakimś 10-tym korcie, nie mogę nikomu dać biletów. To wstyd"- powiedziała Cornet na konferencji prasowej po zakończeniu Wimbledonu w jej wykonaniu.