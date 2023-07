Była liderka WTA reaguje na sensacyjne wieści. "Mam złamane serce. To niewłaściwe"

Saudyjski Fundusz Inwestycyjny (PIF) coraz mocniej rozpycha się w świecie sportu. Na początku inwestował w piłkę nożną, a następnie wkroczył w środowisko golfa. Na tym jego działania się nie kończą - chce zainwestować w tenis. Prezes ATP Andrea Gaudenzi przyznał w wywiadzie dla "Financial Times", że odbył już pierwsze rozmowy z potencjalnym inwestorem w sprawie rozwoju infrastruktury, wydarzeń i nowych technologii tenisa. Z takiego obrotu spraw zadowolony jest m.in. Nick Kyrgios, ale nie wszystkim możliwość gry w Arabii Saudyjskiej przypadła do gustu.

Martina Navratilova mówi stanowcze "nie" Arabii Saudyjskiej. "Niewłaściwe"

Na Bliskim Wschodzie notorycznie łamane są prawa kobiet. Nic więc dziwnego, że przeciwnym wkroczeniu szejków do tenisa jest kilka obecnych, jak i byłych zawodniczek. W ich gronie znalazła się Martina Navratilova.

Była liderka rankingu WTA zamieściła krótki, ale dosadny komentarz w odpowiedzi na tweeta jednego z dziennikarzy. Ten przyznał, iż jest zniesmaczony postawą tenisistów gotowych grać w Arabii Saudyjskiej. Legendarna zawodniczka przyznała mu rację. "Mam złamane serce po usłyszeniu tej informacji. To po prostu niewłaściwe" - napisała 66-latka.

Tym samym podzieliła zdanie m.in. Darii Kasatkiny. Rosjanka także stanowczo opowiedziała się przeciwko grze na Bliskim Wschodzie. - Wiele spraw dotyczy tego kraju [Arabii Saudyjskiej - red.]. Mężczyznom jest łatwiej, bo czują się tam całkiem dobrze. Nie czujemy się tak samo. Jak powiedział Nick Kyrgios, z przyjemnością pojechałoby się tam po duży czek. Dla mnie jednak pieniądze nie są priorytetem - powiedziała 11. rakieta świata.

Iga Świątek jedną z wielu tenisistek, które zabrały głos ws. gry w Arabii

Jasne stanowisko zajęła też Iga Świątek. - Zasadniczo wciąż czekam na jakieś oficjalne informacje, które się ukażą, bo trudno jest wiedzieć, co jest plotką, a co nie. Będę gotowa do gry wszędzie tam, gdzie zadecyduje WTA - przyznała Polka, dodając, że w razie jakichkolwiek nieprawidłowości będzie reagować. - Jako społeczność, czuję, że mamy jakąś moc i możemy to wykorzystać - zakończyła.

Jak donosi "Mundo Deportivo" niewykluczone, że już w kolejnych latach Saudyjczycy na poważnie zaangażują się w tenis i to właśnie na terenie ich państwa będą odbywać się ważne turnieje. Mowa m.in. o Next Gen Finals, a więc dorocznej imprezie dla zawodników do lat 21. Od 2017 roku jest ona rozgrywana na kortach twardych w Mediolanie, ale już w przyszłości może zostać przeniesiona do Dżeddy.