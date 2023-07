Niesamowity wyczyn Huberta Hurkacza. Brawo, brawo

Mimo że Matteo Berrettini (38. ATP) i Hubert Hurkacz (18. ATP) to półfinaliści Wimbledonu z 2021 roku - wówczas lepszy w tym pojedynku okazał się Włoch - to mało kto spodziewał się ich tak dobrego występu w tegorocznej edycji. Obaj są już w czwartej rundzie.

Jako jedyni nie stracili podania w całym turnieju. Teraz czeka ich najtrudniejsze wyzwanie

Polak w drodze do pojedynku o ćwierćfinał nie stracił seta, natomiast Włoch przegrał inauguracyjną partię ze swoim przyjacielem Lorenzo Sonego. Mimo to zarówno Hubert Hurkacza, jak i Matteo Berrettini nie zostali jeszcze ani razu przełamani w tym turnieju! Są jedynymi takimi graczami w stawce. W sumie obaj musieli bronić się przed raptem siedemnastoma break pointami w dziewiętnastu setach. To poniżej jednej szansy na przełamanie dla rywala na partię.

Rankingowo, z uwagi na brak rozstawienia, Berrettini mierzył się ze znacznie trudniejszymi rywalami. W drugiej rundzie w trzech setach ograł Alexa De Minaura (17. ATP). Powtórzył ten wynik z Alexanderem Zverevem (21. ATP). Włoch wygrał z Niemcem 6:3, 7:6(4), 7:6(5), musząc bronić przy tym raptem jednego break pointa. Posłał aż 15 asów. - Berrettini może wygrać Wimbledon, jeśli będzie grał tak jak dzisiaj - powiedział po spotkaniu Zverev. - Każdy mecz jest naprawdę trudny. Grałem dzisiaj dobrze, ale to nic nie znaczy, jeśli chodzi o wygraną w turnieju. Jestem tutaj, ciesząc się każdą sekundą - odpowiedział mu Włoch.

Matteo Berrettini nie ma za sobą łatwego czasu. W dodatku jego start na Wimbledonie nie był w ogóle pewny. Po tym jak przegrał 1:6, 2:6 w Stuttgarcie ze wspomnianym wcześniej Lorenzo Sonego, wycofał się z imprezy w Londynie na kortach Queen's Clubu. W ostatnich miesiącach głośniej było o jego życiu osobistym i wydarzeniach poza tenisem.

- Nie byłem nawet pewien, czy w ogóle będę grał. Przyleciałem tutaj i powiedziałem, że może atmosfera trochę mi pomoże. Naprawdę nie byłem tego pewien, nie dlatego, że nie chciałem. Aby zagrać w szlemie, musisz być przygotowany fizycznie, emocjonalnie i psychicznie. Wola nie wystarczy - powiedział tenisista po awansie do czwartej rundy.

Z siedemnastu break pointów, które musieli bronić Hurkacz i Berrettini - jedyni nieprzełamani zawodnicy w tym turnieju - raptem sześć należało do Włocha, ale teraz obaj staną przed najtrudniejszym zadaniem. Polak zagra z turniejową "dwójką" Novakiem Djokoviciem, a Włoch z liderem światowego rankingu Carlosem Alcarazem.