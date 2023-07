Fibak wie, co może stać się w meczu Hurkacza z Djokoviciem. "Byłem jedyną osobą w Polsce"

Hubert Hurkacz (18. ATP) prezentuje się znakomicie na tegorocznym Wimbledonie. Polak bez straty seta dotarł już do IV rundy turnieju, a z meczu na mecz wygląda coraz pewniej. Wrocławianin pokonał już na londyńskich kortach Alberto Ramosa-Vinolasa (76. ATP), Jana Choinskiego (164. ATP) oraz Lorenzo Musettiego (16. ATP). Teraz czeka go starcie z wielkim Novakiem Djokoviciem (2. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Wojciech Fibak wierzy w niespodziankę w meczu Hurkacz - Djoković. "Byłem jedyny"

Choć faworytem niedzielnego meczu będzie Serb, to polscy kibice wierzą w niespodziankę. Wierzy w nią również były tenisista Wojciech Fibak, którego zdaniem Hurkacz może ograć legendarnego zawodnika. - Dla większości to losowanie wydaje się pechowe, ale ja wcale tak nie uważam. Hubert może pokonać Djokovicia - przyznał ekspert w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Fibak zauważył też, że przed dwoma laty nikt nie przewidział wygranej Hurkacza nad Rogerem Federerem, a ta stała się faktem. - Byłem jedyną osobą w Polsce, a może i na świecie, która przewidywała zwycięstwo Huberta nad Federerem. Tym razem Polak nie będzie faworytem, ale wierzę, że ma dużą szansę. Hurkacz nie będzie miał nic do stracenia i jest gotowy do gry na trawie. Dla wszystkich innych wygrana Huberta będzie szokiem, a dla mnie nie aż takim, ale na pewno będzie wielką radością - zaznaczył.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Wimbledon. Hubert Hurkacz - Novak Djoković. Kiedy mecz? Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Hubert Hurkacz powalczy o ćwierćfinał, choć nie będzie miał łatwego zadania. "Nie boję się"

- Nie boję się tego meczu. Jeżeli Hurkacz chce wygrać Wimbledon, a ma ku temu narzędzia, by to zrobić pewnego dnia, to łatwiej pokonać Djokovicia w czwartej rundzie niż finale. Później kort staje się wolniejszy, tam jest więcej piachu. Serb z rundy na rundę gra pewniej - dodał Fibak, który podkreślił też, że choć dla wielu tegoroczne losowanie Hurkacza było trudne, to on cieszy się, że starcie z Djokoviciem przypadło już na IV rundę.

Sceny na Wimbledonie. Komentator nie wytrzymał. "Kradzież, haniebna decyzja" [WIDEO]

Spotkanie Hurkacza z Serbem odbędzie się jako trzecie w kolejności od 14:30 na korcie centralnym. To oznacza, że rozpocznie się najpewniej po godzinie 18:00. Wcześniej na tym samym obiekcie mecz rozegra m.in. Iga Świątek. Transmisja w Polsacie Sport, a relacja na żywo także na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.