O której gra Iga Świątek na Wimbledonie? Gdzie oglądać mecz z Belindą Bencić? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Świątek podczas tegorocznego Wimbledonu nie straciła jeszcze seta. Liderka światowego rankingu pokonała kolejno Chinkę Lin Zhu (34. WTA), Hiszpankę Sarrę Sorribes Tormo (84. WTA) oraz Chorwatkę Petrę Martić (29. WTA). Co więcej, wyrównała już swój najlepszy w karierze wynik na londyńskim turnieju - w 2021 roku również dotarła do IV rundy. Teraz powalczy o ćwierćfinał, do którego na tej imprezie jeszcze nigdy nie awansowała.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Iga Świątek walczy o ćwierćfinał. Rywalką Belinda Bencić

W niedzielę przed Polką niełatwe zadanie. Na korcie centralnym zmierzy się ze Szwajcarką Belindą Bencić, która w piątek pokonała bez większych problemów Magdę Linette 6:3, 6:1. Wcześniej 26-latka wyeliminowała także reprezentantkę gospodarzy Katie Swan (147. WTA) oraz Amerykankę Danielle Collins (52. WTA).

Wimbledon nie poszedł zgodnie z planem Ukrainki. Za daleko zaszła. I zrobił się problem

Starcie Igi Świątek z Belindą Bencic będzie ich czwartym pojedynkiem na zawodowych kortach. Lepszy bilans ma Polka, która wygrała dwa spotkania. Najpierw była lepsza podczas finału turnieju w Adelajdzie w 2021 roku, kiedy wygrała 6:2, 6:2, a później pokonała Szwajcarkę podczas drużynowego turnieju United Cup rozgrywanego na początku tego roku. Wtedy padł wynik 6:3, 7:6 (3). Z kolei Bencic jedyne zwycięstwo zanotowała przed dwoma laty w ćwierćfinale US Open, wygrywając z Igą Świątek 7:6 (12), 6:3.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

Zapytaliśmy Djokovicia o Hurkacza. Od razu zaczął wymieniać. "Naprawdę nie widzę"

Wimbledon. Iga Świątek - Belinda Bencić. Gdzie oglądać? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Niedzielny mecz Polki ze Szwajcarką zostanie rozegrany jako drugi w kolejności od 14:30 na korcie centralnym. Wcześniej na korcie pojawią się Andrej Rublow (7. ATP) oraz Aleksander Bublik (26. ATP). To oznacza, że spotkanie Igi Świątek rozpocznie się najwcześniej po 16:30. Transmisję przeprowadzi Polsat Sport. Dostępny będzie także stream na platformie internetowej Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.