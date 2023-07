Wimbledon. Hubert Hurkacz - Novak Djoković. Kiedy mecz? Gdzie i o której oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Hubert Hurkacz (18. ATP) jest w świetnej dyspozycji na Wimbledonie. Do tej pory wyeliminował już kolejno Alberta Ramosa (76. ATP), Jana Choinskiego (164. ATP) i Lorenzo Musettiego (16. ATP). I w żadnym z tych spotkań nie przegrał jeszcze seta. Teraz jednak czeka go bardzo trudne zadanie.

Mecz Novak Djoković - Hubert Hurkacz. Walka o ćwierćfinał Wimbledonu

W czwartej rundzie Polak zmierzy się z Novakiem Djokoviciem (2. ATP). Serb równie dobrze radzi sobie na obecnym turnieju i także nie przegrał jeszcze seta. Jest stawiany w gronie faworytów do końcowego zwycięstwa. Nic dziwnego. W przeszłości triumfował na londyńskich kortach aż siedmiokrotnie. W poprzedniej rundzie pokonał Stana Wawrinkę (88. ATP) 6:3, 6:1, 7:6.

Djoković wypowiedział się o Hurkaczu na konferencji prasowej. Serb uważa, że czeka go bardzo trudne zadanie. - Jak na bardzo wysokiego gościa, to broni dobrze, nawet slajsy. Ogółem to bardzo kompletny zawodnik. Naprawdę nie widzę w jego grze zbyt wielu wad. Wiem więc, że to będzie z pewnością najtrudniejsze wyzwanie, jakie miałem dotychczas w tym turnieju - powiedział.

Do tej pory obaj tenisiści grali ze sobą pięciokrotnie i za każdym razem lepszy był Djoković. Ostatni raz zagrali w marcu tego roku podczas turnieju w Dubaju. Wówczas wicelider rankingu ATP wygrał 6:3, 7:5. Tym samym Hurkacz stanie teraz przed szansą na przełamanie tej fatalnej dla niego serii.

Hubert Hurkacz - Novak Djoković w Wimbledonie. Gdzie i kiedy oglądać? [Transmisja tv, stream online]

Mecz Huberta Hurkacza z Novakiem Djokoviciem na Wimbledonie odbędzie się w niedzielę 9 lipca. Będzie to trzeci mecz od godziny 14:30. W związku z tym tenisiści powinni pojawić się na korcie po godzinie 18:00. Mecz będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport. Transmisja będzie również dostępna na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.