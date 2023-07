Wiemy, kiedy zagra Iga Świątek! Kolejne wyróżnienie i dobre wieści

Iga Światek (1. WTA) w kapitalnym stylu awansowała do IV rundy tegorocznego Wimbledonu. Na razie w każdym meczu ogrywała rywalki do zera, a w III rundzie pokonała Petrę Martić (29. WTA). 6:2, 7:5. Teraz jej rywalką będzie Belinda Bencić (14. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Iga Świątek - Belinda Bencić w IV rundzie Wimbledonu. Kolejne zmagania polsko-szwajcarskie

Szwajcarka w poprzedniej rundzie również mierzyła się z Polką. W półtorej godziny ograła 6:3, 6:1 Magdę Linette (24. WTA) i tym samym wyrównała swoje najlepsze wyniki na brytyjskim Wielkim Szlemie. Do IV rundy turnieju docierała już w 2015 i 2018 roku. W poprzednich dwóch edycjach żegnała się ze zmaganiami już po pierwszym meczu.

Zapytaliśmy Djokovicia o Hurkacza. Od razu zaczął wymieniać. "Naprawdę nie widzę"

Do tej pory obie panie grały ze sobą trzy razy i to Świątek zanotowała więcej wygranych. W 2021 roku zwyciężyła 6:2, 6:2 w Adelajdzie i przegrała 6:7 (12), 3:6 na US Open. W tym roku Polka wygrała 6:3, 7:6 (3) w United Cup, a obie panie miały spotkać się jeszcze w Dosze. Tam Szwajcarka wycofała się z gry i liderka WTA awansowała dalej.

Sabalenka przeżyła "koszmar" na Wimbledonie. Ta mina mówi wszystko

O której mecz Świątek - Bencić w IV rundzie Wimbledonu?

O poprawienie bilansu spotkań bezpośrednich obie panie zagrają już 9 lipca. Organizatorzy turnieju udostępnili w sobotę rozpiskę niedzielnych spotkań czwartej rundy turnieju. Wiadomo, że Iga Świątek i Belinda Bencić zagrają jako drugie od godziny 14:30. Przed Polką i Szwajcarką zagrają panowie - Andrej Rublev - Aleksander Bublik. Mecz odbędzie się na korcie centralnym, co z pewnością jest wyróżnieniem dla Świątek. Polka już drugi raz w tej edycji wystąpi na najważniejszej arenie londyńskich kortów.

Mecz Świątek - Bencić odbędzie się zapewne po godzinie 16:30. Wszystko zależy od długości meczu czwartej rundy panów.