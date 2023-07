Sabalenka przeżyła "koszmar" na Wimbledonie. Sama to przyznała. I jeszcze ten śmiech

Aryna Sabalenka (2. WTA) awansowała do IV rundy Wimbledonu. Białorusinka pokonała w godzinę, 22 minuty Rosjankę Annę Blinkową (40. WTA) 6:2, 6:3. - Sabalenka nie miała większych problemów z awansem do IV rundy. Białorusinka nie rozegrała wielkiego meczu, ale awansowała do IV rundy - pisał Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Dziennikarz przekazał prawdę Murrayowi po meczu. Jak tylko to usłyszał, załamał się [WIDEO]

Aryna Sabalenka o siódmym gemie: To było jak koszmar

Bardziej wyrównany był drugi set tego meczu. W nim Rosjanka prowadziła nawet 2:1 z przełamaniem. Od tego momentu przegrała jednak cztery gemy z rzędu. Niesamowity był siódmy gem, w którym Sabalenka obroniła cztery break-pointy, a w sumie było w nich aż osiem równowag. O tę sytuację spytano Białorusinkę po zakończeniu meczu.

- Siódmy gem miał osiem równowag. Jak wyglądała próba wygrania gema? - spytał dziennikarz.

- To było jak koszmar. W jakiś sposób udało mi się zakończyć gema wygraną, ale tak, to było szalone. Bardzo się cieszę, że poradziłam sobie z tą sytuacją - odpowiedziała Sabalenka, a wcześniej na koniec pytania, głośno się zaśmiała.

Białorusinka podsumowała też swój cały występ. - Myślę, że był to zdecydowanie lepszy tenis niż wczorajszy pierwszy set [Sabalenka przegrała w piątek z Warwarą Graczewą pierwszego seta 2:6, ale mecz wygrała 2:6, 7:5, 6:2 - red.]. Było ciężko, rywalka grała naprawdę dobrze, miałam trudną końcówkę i jestem super zadowolona z wygranej.

Białorusinka miała w meczu więcej winnerów (30-26), asów (9-4), ale popełniła też więcej niewymuszonych błędów (26-22) oraz podwójnych błędów serwisowych (8-6).

Aryna Sabalenka w IV rundzie Wimbledonu zmierzy się z kolejną Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową (WTA 21), która pokonała Węgierkę Dalmę Galfi (WTA 129) 6:0, 6:4, zostając pierwszą w historii zawodniczką w erze Open, której udało się wygrać mecz złożony z trzech tie-breaków.

Magda Linette zwycięska w "polskim" meczu na Wimbledonie! 70 minut i po wszystkim

Sabalenka z najlepszą tenisistką świata - Igą Świątek może zagrać dopiero w ewentualnym finale Wimbledonu.