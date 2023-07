Tego jeszcze nie było. Rosjanie pokłócili się o wojnę

Od początku agresji Rosji na Ukrainę temat ten wzbudza wiele kontrowersji w środowisku tenisowym. Zwłaszcza z uwagi na brak wykluczenia rosyjskich i białoruskich zawodników wzorem innych dyscyplin sportowych oraz powiązań niektórych tenisistów z reżimem Władimira Putina czy Aleksandra Łukaszenki. Jak się okazuje, sytuacja jest napięta również wśród graczy tych nacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Rosyjscy tenisiści poróżnili się w sprawie wojny. "Kraj powinien zademonstrować swoją siłę"

Karen Chaczanow oraz Andriej Rublow to rodacy, którzy od dawna są jednocześnie dobrymi przyjaciółmi, którzy razem wchodzili na zawodowe korty cyklu ATP. Jednak wojna na Ukrainie wywołała gorącą debatę między dwoma rosyjskimi graczami.

Ons Jabeur zdradziła, o czym rozmawiała z Beckhamem. "Tylko nie mówcie mojemu mężowi"

Świeżo po wybuchu wojny, w lutym, Andriej Rublow zadeklarował pragnienie pokoju między swoim krajem a Ukrainą. Na obiektywie kamery napisał "No War Please". Jak podaje w swoim szczegółowym artykule nt. Rosjan w tenisie portal "Politico", wywołało to reakcje Karena Chaczanowa. Do sporu doszło w kwietniu zeszłego roku podczas turnieju ATP 250 Serbia Open rozgrywanego w Belgradzie. Chaczanow miał krzyknąć, że ich kraj powinien zademonstrować swoją siłę poprzez konflikt w Ukrainie i pokazać światu swoją wielkość.

27-latek został zapytany o tę sytuację na konferencji prasowej. - To była nasza prywatna rozmowa. Jestem sportowcem, a nie politykiem - odpowiedział wymijająco rosyjski tenisista, który nie gra na Wimbledonie z powodu kontuzji, której nabawił się na podczas Roland Garros.

Fibak mówi wprost: "Iga Świątek boi się tego zrobić"

W tej sprawie Chaczanow odpowiada wymijająco, lecz nie zawsze jego stanowisko bywało apolityczne. "Politico" przypomniało, że zawodnik, mający ormiańskie korzenie, w styczniu poparł działania wojenne w Górskim Karabachu, pisząc: "Wierzcie do samego końca. Artsakh, bądź silny" na obiektywie kamery. Jak zwykle bywa w przypadku sportowców, apolityczność jest wybiórcza.