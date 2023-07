48-letni David Beckham to wielki fan tenisa. Były świetny reprezentant Anglii już od kilku lat jest widywany na trybunach na kortach Wimbledonu, jednego z najważniejszych turniejów tenisowych świata. W tym roku Brytyjczyk oglądał już kilka spotkań - m.in. najlepszej tenisistki świata - Igi Świątek.

Na Wimbledonie z Davidem Beckhamem spotkała się również inna czołowa tenisistka - Ons Jabeur (6. WTA). Tunezyjka, która jest w turnieju rozstawiona z "6" podzieliła się wrażeniami z tego wydarzenia. Finalistka Wimbledonu z ubiegłego roku zdradziła też, o czym rozmawiała z byłym zawodnikiem m.in. Manchesteru United oraz Realu Madryt.

- To było naprawdę niesamowite. On jest taką cudowną osobą. Bardzo chciałam go poznać. Od dłuższego czasu staraliśmy się wszystko zorganizować. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać. Mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Rozmawialiśmy o piłce nożnej, o jego córce, o tenisie. Chce obejrzeć kilka meczów w USA. Zobaczymy - powiedziała Ons Jabeur na konferencji prasowej.

Tunezyjka nie ukrywała, że nie zabrakło podczas spotkania również przytulenia.

- Tylko nie mówcie mojemu mężowi, ale podobało mi się, w jaki sposób się przytulaliśmy. I podobała mi się bardzo przyjemna rozmowa. Lubię spotykać się z takimi sportowcami, bo mogę się od niego wiele nauczyć - dodała Ons Jabeur.

Tunezyjka na Wimbledonie zagra w sobotę ok. godz. 16.30 w trzeciej rundzie. Zmierzy się w niej z Kanadyjką Biancą Andreescu (50. WTA). Ons Jabeur z Igą Świątek może zagrać dopiero w ewentualnym finale turnieju.