Wielki powrót w świecie tenisa. "Emerytura" przerwana

37-latek rodem z Johannesburga od wielu lat zmagał się z problemami zdrowotnymi, aż w maju zeszłego roku postanowił oficjalnie zakończyć karierę, po kilku miesiącach nieobecności na zawodowych kortach. Nie miał więc nawet szansy na godne pożegnanie.

Były finalista wielkoszlemowy wraca do gry po roku emerytury. "Nie mogłem wymyślić lepszego miejsca"

- Kiedy przeszedłem na emeryturę, był to bardzo trudny czas. Borykałem się z dużym bólem fizycznym. Było po prostu wiele części mojego ciała, które naprawdę utrudniały mi rywalizację w sposób, w jaki chciałem, mimo że było to również bardzo trudne emocjonalnie. Czułem, że muszę natychmiast przestać grać - wspomina tenisista z RPA.

Po ponad roku życia na emeryturze postanowił wrócić do gry. Wybrał do tego miejsce szczególne, gdyż Kevin Anderson otrzymał dziką kartę do turnieju ATP 250 w Newport, który odbędzie się pod koniec lipca na koniec okresu gry na trawie. Afrykaner jest mistrzem tej imprezy z 2021 roku - to jest ostatni zawodowy triumf. - Jestem podekscytowany powrotem do profesjonalnego toru, zwłaszcza w Newport. Zdobycie tam tytułu w 2021 roku było wyjątkowym momentem w mojej karierze. Nie mogłem wymyślić lepszego miejsca na powrót. Jestem naprawdę podekscytowany, że znów trafię na trawiasty tor - powiedział 37-latek.

- W tej chwili moje ciało jest w znacznie lepszej kondycji niż w ostatnich miesiącach, a to, co robię na treningu, również było dla mnie bardzo ekscytujące. To sprawiło, że ponownie chciałem rzucić sobie wyzwanie. Nie wiedziałem, czy będę miał jeszcze taką okazję, ale na szczęście w Newport chcieli mnie zaprosić. Chciałem wyjść i zagrać ponownie - zdradza Kevin Anderson.

Szybkie korty były jego naturalnym środowiskiem, gdyż dysponował potężnym serwisem, który doprowadził go do finału Wimbleodnu w 2018 roku. Rok wcześniej dotarł również do meczu o tytuł w Nowym Jorku na kortach US Open. Niestety dla siebie oba te pojedynki przegrał - z Novakiem Djokoviciem oraz Rafą Nadalem.