Niektórzy pamiętają jej mecze z Sereną Williams. Dziś zobaczą ją tylko dorośli. Zmieniła branżę

W ostatnich miesiącach wielu byłych oraz aktywnych sportowców decyduje się na sprzedaż swoich intymnych zdjęć na portalach dla dorosłych. Dla niektórych to jedyna droga do zarobienia pieniędzy na rozwój dalszej kariery. Tak jest w przypadku Diego Ballezy, meksykańskiego nurka, który marzy o występie na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Dla innych to sposób na rozgrywkę i dodatkowe pieniądze. W gronie tych osób znajduje się Ashley Harkleroad, była tenisistka.

Ashley Harkleroad porzuciła kort na rzecz intymnych zdjęć. "Jestem lepsza niż kiedykolwiek"

W przeszłości Amerykanka toczyła zacięte boje z legendami tenisa, m.in. Sereną Williams czy Marią Szarapową. Z pierwszą z rywalek zmierzyła się dwukrotnie, ale za każdym razem musiała uznać wyższość rywalki. Z kolei z Rosjanką udało jej się odnieść zwycięstwo. Najlepszym okresem w karierze 38-latki był 2003 rok - wówczas zajmowała najwyższą lokatę w rankingu WTA - 39. W 2009 roku urodziła dziecko i nie wróciła już na sto procent do tenisa. W 2012 roku podjęła decyzję o zakończeniu kariery.

Jednak jeszcze w trakcie przygody ze sportem Amerykanka zaczęła interesować się rozbieranymi sesjami. W 2008 roku znalazła się na okładce "Playboya". Została pierwszą aktywną zawodniczką w tourze, która zapozowała dla tego magazynu. Jak przyznała, jej inspiracją była pływaczka Amandy Beard, która rok wcześniej także zdecydowała się na ukazanie swojego wizerunku na okładce "Playboya". Po zakończeniu przygody z tenisem Amerykanka na poważnie zajęła się sesjami rozbieranymi, które stały się jej głównym źródłem dochodu.

W 2021 roku założyła też konto na OnlyFans, a więc na platformie dla dorosłych. Tam przesyła roznegliżowane zdjęcia oraz filmiki ze swoim udziałem. - Jestem pierwszą profesjonalną tenisistką, która pojawiła się na okładce 'Playboya', a teraz na OnlyFans! Jestem na tej platformie, by cieszyć się swobodą wypowiedzi… Wróciłam do życia publicznego i jestem lepsza niż kiedykolwiek - mówiła była tenisistka cytowana przez "The Sun".

Harkleroad poszła w ślady innych sportsmenek

Harkleroad nie jest pierwszą kobietą ze świata sportu, która utworzyła konto na platformie dla dorosłych. W podobny sposób postąpiły m.in. gwiazda UFC Paige VanZant i pięściarka Ebanie Bridges. Amerykanka publikuje też odważne zdjęcia na Instagramie. Podczas kwarantanny zamieściła nagą fotografię, przyznając żartobliwie, że oszczędza na ubraniach.

Była tenisistka osiągała sukcesy na kortach, ale nigdy nie wygrała turnieju wielkoszlemowego. Jej najlepszymi wynikami były ćwierćfinał Australian Open (2007) i ćwierćfinał Roland Garros (2008) w deblu. Z kolei w singlu najdalej dotarła do III rundy. Mimo zakończenia kariery Harkleroad nadal pojawia się na kortach, ale grywa już tylko rekreacyjnie.