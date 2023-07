Kwota zwala z nóg. Hurkacz zbił fortunę na Wimbledonie. A może być jeszcze lepiej

Hubert Hurkacz (18. ATP) znakomicie czuje się na kortach Wimbledonu. Bez większych problemów awansował do IV rundy, nie tracąc przy tym ani jednego seta. Co więcej, ani razu nie został przełamany. Pokonał kolejno Alberta Ramosa (76. ATP), Jana Choinskiego (164. ATP) i Lorenzo Musettiego (16. ATP). "Brawo Hubi", "Trafił z formą" - zachwycali się eksperci po meczu z Włochem.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Gigantyczne zarobki Hurkacza. Kwota zwala z nóg

Triumf z Musettim pozwolił Hurkaczowi zarobić niezłą sumę pieniędzy. Za awans do IV rundy zainkasował aż 207 tysięcy funtów, co w przeliczeniu na polską walutę daje niemal 1,086 mln zł. Na tym jednak 26-latek nie musi poprzestawać - przed nim perspektywa jeszcze większych zarobków.

Miała zagrozić Świątek. Gwiazda tenisa odpadła z Wimbledonu

W tegorocznej edycji Hurkacz stanie przed szansą zgarnięcia rekordowych pieniędzy. Pula nagród jest największa w historii Wimbledonu i wynosi aż 44,7 mln funtów. Jeśli naszemu tenisiście uda się awansować do ćwierćfinału, wówczas zainkasuje 340 tysięcy funtów, czyli ponad 1,7 mln zł. Prawdziwa fortuna czeka jednak na zwycięzcę turnieju - ten dopisze do konta 2,35 mln funtów, a więc ponad 12 mln zł.

Kolejne możliwe nagrody pieniężne Hurkacza podczas Wimbledonu:

IV runda - 207 tysięcy funtów

Ćwierćfinał - 340 tysięcy funtów

Półfinał - 600 tysięcy funtów

Finał - 1,17 miliona funtów

Zwycięzca - 2,35 miliona funtów.

By myśleć o kolejnych stawkach, Hurkacz musi najpierw awansować do ćwierćfinału. Zadanie nie będzie proste. W IV rundzie zmierzy się z głównym faworytem do triumfu w Londynie - Novakiem Djokoviciem (2. ATP). Serb wygrywał siedmiokrotnie na kortach Wimbledonu i pozostaje na nich niepokonany od 2017 roku - wówczas poniósł ostatnią porażkę. Dodatkowo Hurkacz ma z nim niekorzystny bilans bezpośrednich starć. Panowie mierzyli się pięciokrotnie i za każdym razem górą był wicelider rankingu ATP.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Co z meczami na Wimbledonie? Oto prognoza pogody

Polak postara się przełamać niemoc przeciwko rywalowi. W przeszłości już udowadniał, że jest w stanie sprawić sensację i wygrać z legendami tenisa. Tak było m.in. w 2021 roku, kiedy pokonał Szwajcara, Rogera Federera.

Mecz Hurkacza z Djokoviciem odbędzie się najprawdopodobniej w niedzielę 9 lipca, na jednym z dwóch najważniejszych kortów Wimbledonu. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.