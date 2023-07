Rywalki Igi Świątek hurtowo odpadają z Wimbledonu. Barbora Krejcikova (11. WTA) odpadła w drugiej rundzie. Lepsza od Czeszki okazała się Mirra Andriejewa, 16-letnia Rosjanka. Z turniejem już w drugiej rundzie pożegnała się też Rosjanka Wieronika Kudiermieowa (12. WTA), która przegrała 3:6, 3:6 z Czeszką Marketą Vondrousovą (42. WTA). Z turnieju nieoczekiwanie odpadła też Karolina Muchova (16. WTA). Londyńskiego turnieju nie wygra też Caroline Garcia, triumfatorka kończącego sezon WTA Finals 2022.

Francuzka odpadła po niezwykle zaciętym boju, który trwał niemal trzy godziny. Garcia przegrała w trzeciej rundzie z Czeszką Marie Bouzkovą 6:7(0), 6:4, 5:7. Tym samym piąta rakieta świata musiała uznać wyższość zawodniczki z 33. miejsca rankingu. Garcia z pewnością najbardziej żałuje pierwszego seta, bo miała w nim aż cztery break pointy, w tym jednego setbola, ale nie potrafiła zamienić tego w przełamanie.

Garcia była potencjalną półfinałową rywalką dla Igi Świątek.

Z kim zagra Iga Świątek?

Iga Świątek pokonała Petrę Martić (6:2, 7:5) i awansowała do IV rundy Wimbledonu. Tam mogło dojść do polskiej rywalizacji, ale Magda Linette ostatecznie nie podołała rywalce i odpadła ze Belindą Bencić (3:6, 1:6). I to właśnie Szwajcarka będzie przeciwniczką Świątek w czwartej rundzie turnieju.

To będzie najtrudniejsza dotychczasowa przeciwniczka Świątek w tym turnieju. Przynajmniej jeśli chodzi o klasyfikację w rankingu WTA. Do tej pory Polka zagrała z Bencić trzy mecze. Jej bilans to dwa zwycięstwa i porażka.

Na razie nie jest znany dokładny termin spotkania Igi Świątek z Belindą Bencić, ale mecz zaplanowano na niedzielę. Zapraszamy do śledzenia Wimbledonu oraz kolejnych meczów Świątek na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.