Świątek zapytana o bolesny moment. Powtórzyła dwa razy. "Naprawdę"

6:2, 7:5 - wynik meczu Igi Świątek z Chorwatką Petrą Martić w trzeciej rundzie Wimbledonu może sugerować, że obie partie mocno się różniły, ale wbrew pozorom były dość podobne. W obu zdobywczyni czterech tytułów wielkoszlemowych miała gorsze momenty. Tyle że w secie otwarcia się rozkręciła, a w drugim nerwowo zrobiło się bliżej końca. Ale ostatecznie zanotowała kolejne zwycięstwo na korcie centralnym londyńskiej imprezy, który coraz lepiej poznaje.

Poczuć klimat kortu centralnego. Świątek dwa razy powtarza: nie ma to dla mnie znaczenia

Główna arena Wimbledonu była już świadkiem wielu zaskakujących rozstrzygnięć. Nieraz faworyci trafiali na teoretycznie dużo niżej notowanych przeciwników, ale takich, którzy bardzo dobrze radzili sobie na trawie i niespodziewanie szybko żegnali się z rywalizacją. Brytyjczycy określają to mianem skórki od banana. Świątek na szczęście się na niej nie poślizgnęła, choć mogła pojawić się ku temu mała obawa. Wciąż uczy się gry na tej nawierzchni, a doświadczona Martić radzi sobie na niej bardzo dobrze. Trzykrotnie w ostatnich sześciu latach dotarła w Londynie do 1/8 finału, a w całej rywalizacji wielkoszlemowej tylko raz dotarła rundę dalej.

- Czy to był mój najlepszy mecz na trawie? Ciężko to ocenić. Cieszę się, że gram dość równo i że mam już na koncie kilka wygranych meczów na korcie centralnym, bo jest tu nieco inaczej. Można dzięki temu poczuć klimat ten areny - oceniła na konferencji prasowej Polka.

W tej edycji Wimbledonu na korcie centralnym zaprezentowała się po raz drugi. W poprzedniej wystąpiła na niej na wcześniejszym etapie zmagań, ale pojedynek trzeciej rundy - który toczył się na korcie nr 1 - był jej ostatni. Wtedy jednak gra 22-latki od początku turnieju wyglądała inaczej. Była bardzo niepewna, nerwowa, pełna błędów. W dwóch pierwszych spotkaniach z tego roku prezentowała się zupełnie inaczej. Pewne kłopoty miała zaś w piątek. Zwłaszcza w drugiej połowie drugiej partii. Przetrwała jednak kryzysowy moment. Czy wróciła wtedy na chwilę myślami do nieudanego pojedynku z Alize Cornet sprzed 12 miesięcy?

- Nie wracam myślami do zeszłego roku. Zwłaszcza że nie musimy tu bronić punktów. Ubiegły rok był nieco inny. Zwłaszcza że był to powrót po triumfie w Roland Garros. Nie był to dla mnie najłatwiejszy moment. Staram się naprawdę nie wracać do tego. Korzystam tylko z doświadczenia gry na trawie, które wtedy nabyłam i to wszystko. To zupełnie inny rozdział - zapewniła pierwsza rakieta świata.

Zanim jeszcze zawędrowała na szczyt w kobiecym tenisie, to zapracowała na dużo przyjemniejsze wspomnienia z Londynu. W 2021 roku dotarła tam do 1/8 finału. Ale o tym teraz także nie myśli.

- Mogę tu powtórzyć moją odpowiedź. Nie ma to dla mnie znaczenia. Tym bardziej że to było dwa lata temu i wiele się wydarzyło od tego czasu. Moim celem jest wygrać każdy mecz. Niezależnie od tego, czy poprawiam swój wcześniejszy wynik, czy cokolwiek innego. Zamierzam mieć taki sam poziom skupienia i taką samą determinację - zadeklarowała tenisistka trenowana przez Tomasza Wiktorowskiego.

Więcej wolnej przestrzeni w głowie. Podpatrywanie Djokovicia i Nadala

Co prawda dwa wcześniejsze mecze w tej edycji Wimbledonu Polka wygrała pewniej i bez chwilowych kłopotów, ale też rywalki nie były tak wymagające jak Chorwatka. Dlatego m.in. Świątek miała kłopot z odpowiedzią na pytanie jednego z dziennikarzy, który spytał, czy piątkowy występ był jej najlepszym na kortach trawiastych.

- Trudno to porównać. Jest zbyt wiele czynników. Jak patrzysz na te wszystkie trzy mecze, to ciężko to ocenić, bo to też zależy od twojej przeciwniczki. Każdy dzień jest inny. Czasem mierzysz się z różnymi wyzwaniami. Jeśli mecz jest cięższy, a przezwyciężysz te trudności, to masz powody do radości. Trudno jednak wskazać jedno spotkanie - podsumowała.

Powtórzyła też to, co mówiła już podczas wcześniejszych tegorocznych konferencji w Londynie. Jest na pewno bardziej zrelaksowana.

- Wydaje mi się, że to także dlatego, że wygrałam Roland Garros i presja nieco znikła, bo zrealizowałam swój cel na sezon. Nie muszę myśleć o niczym inny niż granie. Ale z drugiej strony, to samo można powiedzieć o poprzednim roku. Ale tym razem jest nieco inaczej, bo mam wrażenie, że mam więcej wolnej przestrzeni w głowie, by rozwijać grę i pracować nad swoimi umiejętnościami na trawie - analizowała.

O pierwszy w karierze awans do ćwierćfinału Wimbledonu zagra z Belindą Bencić. Szwajcarka w trzeciej rundzie wyeliminowała Magdę Linette i przekreśliła szanse na polski mecz. Świątek nazwisko swojej kolejnej przeciwniczki tradycyjnie poznała po swoim spotkaniu.

- Nigdy nie patrzę wcześniej na drabinkę - przypomniała o swoim zwyczaju.

Polka spodziewa się trudnego meczu, bo Bencić to bardzo doświadczona tenisistka. A właśnie na dużą wagę doświadczenia przy grze na trawie zwraca ona uwagę.

- Nie chodzi o to, że gra się wtedy idealnie, ale ma się więcej rozwiązań problemów na korcie. Mam tu jeszcze sporo do zrobienia. Dlatego obserwuję najlepszych, np. Novaka Djokovicia czy Rafę Nadala - stwierdziła.