Iga Świątek pnie się w górę. Jest już w TOP 10. Co za wyczyn

W meczu III rundy Iga Świątek ograła w dwóch setach Chorwatkę Petrę Martić (WTA 29) 6:2, 7:5 i wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie na londyńskich kortach w karierze. W czwartej rundzie jej rywalką będzie Szwajcarka Belinda Bencić (WTA 14).

Jej wcześniejszymi przeciwniczkami na trawiastych kortach w Londynie były Lin Zhu (WTA 34) i Sara Sorribes Tormo (WTA 84), a następną przeszkodą została Belinda Bencic. Ta ostatnia sprawnie uporała się w trzeciej rundzie z inną polską tenisistką Magdą Linette.

Świątek mimo przedziwnej końcówki meczu, w której omal nie straciła kontroli nad spotkaniem, zdołała wygrać i przy okazji poprawić jedno ze swoich osiągnięć. Chodzi o procent wygranych meczów na turniejach wielkoszlemowych.

Niesamowicie wyśrubowany bilans Świątek w meczach turniejów wielkoszlemowych

Stosunek rozegranych przez Polkę pojedynków na tego typu zawodach do osiągniętej przez nią zwycięstw jest niesamowity i wynosi 83.1 procent. Taki wynik daje jej miejsce w czołowej dziesiątce wszech czasów. Obecnie polska tenisistka zajmuje miejsce numer 10 wraz z australijską zawodniczką Evonne Goolagong.

Gorszy procent w tym zestawieniu mają takie gwiazdy światowego tenisa jak Martina Higgins, czy Kim Clijsters. W top 10 także nie brakuje tenisowych legend, są tam między innymi: Serena Williams (miejsce 6. - 86.76 procent), Steffi Graf (miejsce 4. - 89.75 procent). Prowadzi amerykańska tenisistka Helen Wills (miejsce 1. - 96.90 procent). Jej stosunek meczów wygranych do rozegranych to 125 do 129.