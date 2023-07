46 minut i koniec. Totalna demolka w meczu groźnej rywalki Świątek

W przeszłości Ons Jabeur (6. WTA) znakomicie radziła sobie na kortach trawiastych. W 2021 roku wygrała WTA 250 w Birmingham. Z kolei przed rokiem triumfowała w WTA 500 w Berlinie i dotarła do finału Wimbledonu. Wydawało się, że w tym sezonie o powtórzenie wyników może być trudno. Nie udało jej się obronić tytułu w Berlinie, gdzie odpadła już w I rundzie. Na dodatek przegrała w drugim meczu w Eastbourne. Wimbledon to jednak inna historia. Tu Tunezyjka czuje się jak ryba w wodzie, co udowadnia na korcie.

Jabeur pokazała moc. Rozbiła rywalkę w niespełna 50 minut

W I rundzie Jabeur pokonała 6:3, 6:3 Magdalenę Fręch (70. WTA). Jeszcze bardziej srogą lekcję dała Zhuoxuan Bai (171. WTA). Mecz od początku układał się po myśli Tunezyjki. Już w drugim gemie przełamała rywalkę do zera. Później Chinka miała aż dwie okazję do przełamania powrotnego, ale każdą z nich zmarnowała. Niewykorzystane szanse lubią się mścić, co sprawdziło się i w tym przypadku.

W szóstym gemie Jabeur znów przełamała rywalkę i chwilę później wygrała 6:1. Jej największym atutem był serwis - zanotowała aż sześć asów. Dodatkowo utrzymała nerwy na wodzy i popełniła mniej niewymuszonych błędów - 12 do 27.

Druga odsłona spotkania to niemal kalka pierwszej partii. Jabeur znów przełamała Chinkę i to aż trzykrotnie. Tym razem w żadnym momencie nie dała niżej notowanej przeciwniczce szans na odebranie serwisu. Tym samym po zaledwie 46 minutach zakończyła mecz pewnym triumfem 6:1, 6:1.

Jak wyliczył portal OptaAce, Jabeur jest drugą zawodniczką z największą liczbą zwycięstw na kortach trawiastych w ciągu ostatnich trzech sezonów - 24. Takim samym wynikiem może pochwalić się Jelena Ostapenko (17. WTA), choć Łotyszka odpadła już z tegorocznej rywalizacji.

Tunezyjka awansowała do III rundy, w której zmierzy się z Biancą Andreescu (50. WTA). Jabeur dała jasny sygnał rywalkom, że spróbuje po raz drugi z rzędu zawalczyć w finale. W nim może zmierzyć się z Igą Świątek (1. WTA). Polka także dość pewnie radzi sobie na kortach w Londynie. Podobnie, jak Jabeur nie straciła jeszcze seta i zameldowała się już w IV rundzie, wyrównując swój najlepszy wynik na Wimbledonie.