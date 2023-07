Historyczne sceny na Wimbledonie. Rekord. Tenisistki padły na ziemię

Rywalizacja w ramach trzeciej rundy spotkań indywidualnych zmagań kobiet na Wimbledonie potrwała aż 3,5 godziny. Przez to polscy kibice czekający na mecz Linette musieli uzbroić się w cierpliwość, bo znacznie opóźniło to wyjście Polki na kort. Jednak to, co zaprezentowały Ukrainka i Rumunka wynagrodziło fanom tenisa wszystko.

W pierwszym secie triumfowała Bogdan, choć nie było o to łatwo. W drugim dla odmiany to Curenko okazała się lepsza. Największe emocje towarzyszyły trzeciej odsłonie. Doszło do ośmiu przełamań w 12 gemach, zawodniczki co chwile sprawiały, że szala przechylała się z jednej strony na drugą. Normalny przebieg gema okazał się niewystarczający, rozegrany musiał zostać tie-break.

W nim także dochodziło do rzeczy niespotykanych. Finalnie górą była Curenko, która zwyciężyła aż 20 do 18. Spotkanie według oficjalnych pomiarów trwało aż 3,5 godziny, sam trzeci set aż godzinę i 45 minut. Tie-break kosztował obie tenisistki kolejne dwa kwadranse i był najdłuższy w historii kobiecych turniejów wielkoszlemowych.

38 punktów w nim zdobyte to rekord w ramach wszystkich turniejów wielkoszlemowych. Rumunka i Ukrainka były już w trakcie ostatniego seta i tie breaka skrajnie wyczerpane. Po ostatniej piłce obie padły na londyńską trawę i długo zbierały się, by podejść do rywalki i podziękować za zażartą walkę.

Poprzedni tak rekordowo długi tie-break na turnieju zaliczanym do Wielkiego Szlema miał miejsce w 2015 roku i zdobyto w nim 35 punktów. W rywalizacji mężczyzn 38 tie-breakowych punktów wydarzyło się ostatnio na tak wielkiej scenie w 2007 roku, w pojedynku Andy'ego Roddicka i Wilfreda Tsongi.