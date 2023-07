Świątek "zaatakowana" podczas meczu. Przyczepił się do niej nieproszony "gość" [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) idzie jak burza przez tegoroczny Wimbledon. Bez straty seta zameldowała się w III rundzie. Najpierw pokonała Chinkę Lin Zhu (34. WTA), a następnie Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo (84. WTA). Na kolejnym etapie rywalizacji czekała na nią Petra Martić (29. WTA). W trakcie spotkania okazało się, że Polka musiała walczyć nie tylko z Chorwatką, ale i nieproszonym "przeciwnikiem".

Świątek "zaatakowana" podczas Wimbledonu. Zabawna sytuacja

Początek meczu był bardzo wyrównany. W trzecim gemie 22-latce udało się przełamać Martić, choć rywalka odgryzła się już przy najbliższej okazji. To nie zdekoncentrowała liderki rankingu WTA. Ta dwukrotnie wygrała przy serwisie Chorwatki, utrzymując własne podania, co zaowocowało triumfem 6:2.

Co ciekawe, w ostatnim gemie pierwszego seta zadanie próbował jej utrudnić... jeden z owadów latających nad londyńskim kortem. Usiadł na nodze Polki, co ewidentnie nie spodobało się tenisistce.

Najpierw pochyliła się, by zlokalizować intruza, po czym próbowała przegonić go rakietą, a potem jeszcze machnęła nogą. Cała sytuacja rozbawiła widzów i internautów, którzy już opublikowali wideo z tego zdarzenia. "Świątek zaatakowana na kortach Wimbledonu" - czytamy.

Druga odsłona rywalizacji miała bardziej wyrównany przebieg. Gra toczyła się gem za gem. Do pierwszego przełamania doszło dopiero w siódmym gemie - wówczas to Polka wygrała przy serwisie rywalki, a następnie utrzymała własne podanie i prowadziła już 5:3. Chorwatka nie poddała się jednak i wyrównała. Jej radość nie trwała długo. Świątek ostatecznie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść i awansowała do IV rundy.

W niej Świątek zmierzy się z Belindą Bencić (14. WTA), która wyeliminowała Magdę Linette (24. WTA). Polka będzie więc miała szansę pomścić swoją rodaczkę. Mecz odbędzie się najprawdopodobniej w niedzielę 9 lipca. Godzina nie jest jeszcze znana.