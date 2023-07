Iga Świątek zarobiła fortunę na Wimbledonie. Siedmiocyfrowa kwota. Rekord

Iga Świątek świetnie spisuje się podczas trwającego Wimbledonu. Polka w pierwszej rundzie pokonała 6:1, 6:3 Lin Zhu (34. WTA), a następnie w równie pewnym stylu ograła Sarę Sorribes Tormo (84. WTA) 6:2, 6:0. Dzięki temu awansowała do trzeciej rundy.

Tyle Iga Świątek zarobi za awans do czwartej rundy

W niej zmierzyła się z Petrą Martić (29. WTA). Chorwatka nieźle rozpoczęła ten mecz i szybko przełamała Polkę, doprowadzając do wyrównania 2:2. Był to jednak ostatni wygrany przez nią gem w tym secie. W drugiej partii mecz nieco bardziej się wyrównał. Liderka rankingu WTA dopięła jednak swego i wygrała .7:5 Tym samym awansowała do czwartej rundy. Dzięki temu zarobiła już niezłą sumę pieniędzy. Za udział na tym etapie otrzyma 207 tysięcy funtów, co w przeliczeniu daje ponad milion złotych.

W tegorocznej edycji Świątek stanie przed szansą na zgarnięcie rekordowo wysokiej sumy, ponieważ tegoroczna pula nagród jest największa w historii Wimbledonu i wynosi aż 44 miliony funtów. Jeśli Polka awansuje do ćwierćfinału, to otrzyma 340 tysięcy funtów (ponad 1,7 miliona złotych). Zwycięzcy turniejów zarówno ATP jak i WTA zgarną po 2,35 miliona funtów, czyli aż ponad 12 milionów złotych.

Kolejne możliwe nagrody Świątek podczas Wimbledonu

Czwarta runda - 207 tysięcy funtów

Ćwierćfinał - 340 tysięcy funtów

Półfinał - 600 tysięcy funtów

Finał - 1,17 miliona funtów

Zwycięzca - 2,35 miliona funtów

W czwartej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Belindą Bencić (14. WTA). Szwajcarka poprzednio pokonała Magdę Linette (24. WTA) 6:3, 6:1. Starcie ze Świątek odbędzie się w niedzielę.