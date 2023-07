Pilna zmiana na Wimbledonie! Dotyczy meczu Igi Świątek

Bałagan z terminarzem na tegorocznym Wimbledonie jest olbrzymi. Organizatorzy mają ogromne problemy z zaplanowaniem kolejnych spotkań. Wiele meczów musiało być przełożonych przez deszczową pogodę. Swoje pretensje głośno wyraziła Petra Kvitova, która zwróciła uwagę, że kolejne przekładane spotkania mogą faworyzować inne tenisitki - w tym Igę Świątek.

Mecz Igi Świątek znów opóźniony. O której zacznie się jej spotkanie?

Teraz to jednak Iga Świątek może mieć pretensje do organizatorów, bo jej mecz z Petrą Martić pierwotnie miał się rozpocząć jako drugie spotkanie po godzinie 14:30. Szacowano, że stanie się to około godziny 16:30, gdy swoje starcie zakończą Carlos Alcaraz i Alexander Muller. Potem nastąpiła pierwsza zmiana planów, gdy zdecydowano się przerwać rozgrywany wieczorem mecz Andy'ego Murraya ze Stefanosem Tsitsipasem i dokończyć go właśnie po spotkaniu Hiszpana z Francuzem.

Już to oznaczało, że Polka prawdopodobnie nie zacznie swojego meczu wcześniej niż o godzinie 17:00. Ta godzina już minęła, a wciąż trwa pojedynek Alcaraza z Mullerem. Można więc szacować, że zanim skończą swój mecz i zanim zostanie dokończone starcie Murraya z Tsitsipasem, to minie jeszcze trochę czasu. Najprawdopodobniej Świątek nie rozpocznie więc swojego spotkania z Martić wcześniej niż o godzinie 19:00.

Mecz Igi Świątek z Petrą Martić będzie można obejrzeć na kanale Polsatu Sport oraz na platformie Polsat Box Go. Zapraszamy do śledzenia tego starcia na stronie Sport.pl, oraz w aplikacji Sport.pl LIVE. O kolejnych możliwych zmianach rozpoczęcia godziny spotkania będziemy informować na bieżąco.