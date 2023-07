Oto potencjalni rywale Hurkacza w IV rundzie Wimbledonu. Wielki hit na horyzoncie

Hubert Hurkacz (18. ATP) idzie jak burza przez Wimbledon. Awansował już do IV rundy, nie tracąc przy tym ani seta. Co więcej, ani razu nie został też przełamany. Najpierw bez większych problemów pokonał 6:1, 6:4, 6:4 Alberta Ramosa (76. ATP), a następnie rozprawił się z Janem Choinskim (164. ATP), wygrywając 6:4, 6:4, 7:6. Spekulowano, że nieco więcej problemów będzie miał w starciu z Lorenzo Musettim - jak dotąd grał z nim trzykrotnie i tylko raz wyszedł z pojedynku zwycięsko. Ostatecznie jednak 26-latek zachował nerwy na wodzy, kilkukrotnie przełamał rywala i wygrał 7:6, 6:4, 6:4. "Brawo Hubi", "Trafił z formą" - zachwycali się eksperci.

Teraz przed Polakiem mecz w IV rundzie Wimbledonu. Tam będzie czekać go wielkie wyzwanie. Zmierzy się ze zwycięzcą starcia Novak Djoković (2. ATP) - Stan Wawrinka (88. ATP). Pierwszy z rywali zawsze bywa piekielnie groźny. Na dodatek jest wymieniany w roli jednego z kandydatów do końcowego triumfu i to nie bez przyczyny - aż siedmiokrotnie zwyciężał na londyńskich kortach. Po raz ostatni porażkę odniósł w 2017 roku.

W tym sezonie również radzi sobie znakomicie. Bez większych problemów pokonał Pedro Chachina (68. ATP) i Jordana Thompsona (70. ATP) - 3:0. Co więcej, Hurkacz ma z nim niekorzystny bilans bezpośrednich spotkań. Obaj panowie mierzyli się pięciokrotnie - za każdym razem górą był Djoković. Po raz ostatni rywalizowali na korcie w Dubaju - wówczas wicelider ATP triumfował 7:5, 6:3. Ewentualny pojedynek z Serbem byłby więc okazją do rewanżu i pierwszego zwycięstwa Hurkacza.

Stan Wawrinka potencjalnym rywalem Hurkacza. Szansa na drugie zwycięstwo

Z kolei z drugim z potencjalnych rywali Polak ma korzystny bilans. Mierzył się z Wawrinką tylko raz, podczas tegorocznego United Cup. Wówczas nasz rodak triumfował 7:6, 6:4. Szwajcar cały czas stara się wrócić do formy po kłopotach zdrowotnych, które znacząco wyhamowały jego karierę. W przeszłości trzykrotnie triumfował w turniejach wielkoszlemowych, ale nigdy na trawie.

O tym, kto ostatecznie zostanie rywalem Hurkacza, przekonamy się w piątek 7 lipca po godzinie 19:30. Wówczas powinien rozpocząć się mecz Djoković - Wawrinka.