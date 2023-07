Pogromczyni faworytek. Rośnie nowa rywalka dla Igi Świątek. Życiowy wynik w Wimbledonie

W tym roku największą rywalką Igi Świątek (1. WTA) jest Aryna Sabalenka (2. WTA). Białorusinka w pewnym momencie bardzo zbliżyła się do Polki i istniało ryzyko, że wyprzedzi ją w rankingu WTA. Na Wimbledonie Sabalenka ma jednak problemy. Na horyzoncie pojawiła się nowa zawodniczka, która zadziwia w tegorocznej edycji wielkoszlemowego turnieju.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Marta Kostium eliminuje faworytki. Iga Świątek może mieć kolejną rywalkę

Mowa o Marcie Kostiuk (36. WTA). 21-letnia Ukrainka w pierwszej rundzie Wimbledonu zmierzyła się z wyżej notowaną Marią Sakkari (8. WTA). Pochodząca z Grecji zawodniczka była faworytką tego starcia, ale nieoczekiwanie zakończyło się jej porażką 6:0, 5:7, 2:6. W kolejnym etapie Kostiuk zagrała z Paulą Badosą (35. WTA). Hiszpanka w przeszłości rywalizowała między innymi w ćwierćfinale Rolanda Garrosa i spodziewano się, że pokona rywalkę.

Aryna Sabalenka wróg numer jeden. Nie chcemy dać jej szansy [KOMENTARZ]

Rzeczywistość ponownie okazała się inna. W pierwszym secie Ukrainka była wyraźnie lepsza i wygrała 6:2. Druga partia trwała zaledwie dziewięć minut, ponieważ Badosa doznała kontuzji i musiała kreczować. Tym samym jej rywalka awansowała do trzeciej rundy, gdzie zagra z Madison Keys (18. WTA). Jest to najlepszy wynik Kostiuk na Wimbledonie. Ukrainka w przeszłości triumfowała na juniorskim Australian Open i zdarzało jej się grać w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Ostatnio radzi sobie coraz lepiej i małymi krokami zbliża się do czołówki.

Co tam się wydarzyło? Wiele mówiący lód w oczach rywalki Świątek. Fani komentują [WIDEO]

Do tej pory Świątek grała z Kostiuk tylko raz. Miało to miejsce we wspomnianej czwartej rundzie Rolanda Garrosa w 2021 roku. Wówczas Polka wygrała 6:3, 6:4. Na trwającym Wimbledonie mogą zmierzyć się ze sobą dopiero w finale.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Iga Świątek (1. WTA) świetnie radzi sobie na Wimbledonie. Polka pewnie przebrnęła przez pierwsze dwie rundy i pokonała kolejno Lin Zhu (34. WTA) i Sarę Sorribes Tormo (84. WTA). W trzecim etapie zagra z Petrą Martić (29. WTA). Spotkanie odbędzie się w piątek po godzinie 17:30.