Sabalenka nagle wyrzuciła z siebie całą złość. "Czułam, że muszę"

Naciąg rakiety i krzyk, który poniósł się po całym korcie - to zdaniem Aryny Sabalenki były dwa kluczowe elementy, które pomogły jej wyjść w piątek z opałów. Bo gdy wiceliderka światowego rankingu, która notuje najlepszy sezon w karierze, przegrała gładko pierwszego seta pojedynku drugiej rundy Wimbledonu, to wiele osób zaczęło przecierać oczy ze zdumienia. Białorusinka opanowała jednak sytuację i ostatecznie pokonała Varvarę Grachevą 2:6, 7:5, 6:2. W trakcie tego spotkania nieraz mogła liczyć na wsparcie publiczności, a to m.in. o nie bała się przed przyjazdem do Londynu.

Dyskusje, nerwy, zniechęcenie i krzyk. "Czułam, jakbym wróciła do meczu"

Nikt z obecnych na meczu Sabalenki z Grachevą - która pochodzi z Rosji, ale od niedawna reprezentuje Francję (złożyła wniosek przed wybuchem wojny w Ukrainie) - raczej się nie nudził. Druga z tenisistek zadbała o to swoją bardzo dobrą grą i postawieniem się faworytce. Pierwsza - wybrnięciem z kłopotów. Zaczęła bowiem to spotkanie bardzo słabo, czego efektem były kolejne mniejsze i większe przykłady dawania ujścia negatywnym emocjom.

- To było ogromnie trudne spotkanie i jestem przeszczęśliwa, że zdołałam wygrać. Próbowałam walczyć, wciąż próbowałam znaleźć swój rytm. W drugim secie zaczęłam się czuć lepiej. Że wszystko jest już w miarę pod kontrolą. W decydującej odsłonie moje uderzenia były już odpowiednie. Czułam, jakbym wróciła do meczu - podsumowała.

W najtrudniejszych chwilach z pierwszej połowy spotkania przypominała siebie sprzed roku. Wtedy też miała duży problem z opanowaniem. W piątek na początku też popełniała mnóstwo prostych błędów, podchodziła do swojego boksu i dyskutowała z siedzącymi w nim osobami, wyglądała na zdenerwowaną i zniechęconą. Niekiedy też oddychała ciężko i dłużej stała tyłem do kortu, jakby zbierając myśli.

- Nie grałam najlepiej. To było naprawdę szalone doświadczenie. Ale potem zmieniłam naciąg rakiety, nieco bardziej dostosowałam moją grę i zaczęłam się lepiej czuć na korcie. Powtarzałam też sobie, by dalej walczyć, dalej próbować, a wtedy prawdopodobnie będę w stanie odwrócić losy tego meczu - wspominała.

Naciąg rakiety to jedno. W połowie drugiego seta z jej gardła wydobył się krzyk, który wydawał się być połączeniem bezsilności, złości i frustracji. Na spotkaniu z mediami spytałam ją o to.

- Byłam nieco szalona w tym momencie. Nie mogę rzucić rakietą na trawie i czułam, że muszę chociaż krzyknąć, wyrzucić z siebie złość. Po tym poczułam się nieco lepiej. Poczułam małą ulgę w środku (uśmiech). Mam wrażenie, że zaczęłam wtedy nieco lepiej myśleć - przyznała Sabalenka.

Chciałam też sprawdzić, czy przed spotkaniem miała wrażenie, że może jej się grać ciężko tego dnia. 25-latka zaprzeczyła i zapewniła, że czuła się wtedy świetnie.

- Było po prostu dość ciepło i nie dostosowałam mojego naciągu. Poprosiłam osoby za to odpowiedzialne, by zajęły się ponownie moją rakietą i wzmocniły go. Od tego momentu zaczęłam się czuć lepiej na korcie. Piłka przestała latać tak daleko i tak szybko - dodała.

Sabalenka mogła odetchnąć z ulgą, ale podczas meczu uśmiechnęła się tylko dwa razy

"Oni nawet nie są w stanie sobie wyobrazić, jak wiele to dla mnie znaczy"

W trudnych momentach mogła liczyć na wsparcie z trybun. Białorusinka kilkakrotnie podkreślała, jak ważne to dla niej jest, że ludzie siedzący na trybunach w londyńskiej imprezie okazują jej życzliwość.

- Oni nawet nie są w stanie sobie wyobrazić, jak wiele to dla mnie znaczy. Jestem przeszczęśliwa, że mam ich wsparcie. Czasem w trudnych momentach ono daje ci trochę energii i siły, by dalej walczyć, dalej próbować. By grać przed tymi ludźmi tak długo jak to tylko możliwe - zaznaczyła.

Sabalenka rozgrywa jak na razie najlepszy sezon w karierze. Na kortach ziemnych również się jej powiodło. Zwieńczyła go półfinałem wielkoszlemowego Roland Garros. W związku z tym miała jeszcze mniej czasu na przygotowania do gry na trawie, które i tak są zawsze krótkie.

- A to zupełnie inny tenis. Miałam wcześniej jeden turniej w Berlinie i nie czułam zbyt dobrze mojej gry na trawie. Ale potem przyjechałam tutaj i zdałam sobie sprawę, że po prostu muszę tu zostać tak długo, jak tylko mogę - podkreśliła.

Ona i pozostali zawodnicy reprezentujący Białoruś i Rosję w tamtym roku mieli mniej okazji do grania na trawiastej nawierzchni. Wykluczono ich z Wimbledonu z powodu wojny w Ukrainie. Druga rakieta świata przyznała teraz, że przed tegoroczną edycją miała trochę obaw. Poprosiłam, by wyjaśniła, czy bardziej dotyczyły one właśnie wspomnianego małego ogrania na trawie, czy też kwestii pozasportowych.

- Właściwie to obu tych spraw. Nie grałam tu rok temu, a mam wrażenie, że tutejsza trawa jest nieco inna. Martwiłam się nieco, jak zaadaptuję swoją grę do niej. Poza tym byliśmy wykluczeni rok temu. Nie wiedziałam, czego się spodziewać, jeśli mowa o reakcjach ludzi. Dla mnie ważne jest, by czuć wsparcie podczas meczu. Po pierwszym tutaj czułam się wspaniale. Byłam bardzo wdzięczna za tę niesamowitą atmosferę - zaznaczyła Sabalenka.