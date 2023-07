Tragiczne informacje z Wimbledonu. Jest reakcja organizatorów. "Nasze myśli są z nimi"

Od kilku dni Londyn znajduje się w centrum uwagi ze względu na wielkoszlemowy turniej rozgrywany w dzielnicy Wimbledon. Niestety w czwartek 6 lipca doszło tam do potwornej tragedii, która zepchnęła rywalizację sportową na dalszy plan.

Tragiczny wypadek w szkole w dzielnicy Wimbledon. Nie żyje ośmiolatka

Jak poinformowało BBC, około godziny 11:00 czasu polskiego rozpędzony samochód marki Land Rover, kierowany przez około 40-letnią kobietę, wjechał w budynek szkoły podstawowej Wimbledon Study Preparatory School. Wtedy odbywała się tam imprezy z okazji zakończenia roku szkolnego. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła ośmioletnia dziewczynka, a 16 innych osób zostało poważnie rannych. Kierowczyni została aresztowana pod zarzutem spowodowania śmierci w wyniku niebezpiecznej jazdy i jest przesłuchana przez policję.

Szkoła, w której doszło do tragicznego zdarzenia, znajduje się dwa kilometry od kortów i siedziby All England Lawn Tennis and Croquet Club, będącego gospodarzem Wimbledonu. W związku z tym organizatorzy wydali stosowny komunikat. "W imieniu wszystkich obecnych na Wimbledonie pragniemy złożyć najszczersze kondolencje wszystkim osobom dotkniętym tragicznymi wydarzeniami w Wimbledon Study Preparatory School. W tym głęboko bolesnym czasie nasze myśli są z nimi, ich rodzinami, szkołą i szerszą społecznością" - przekazano.

W turniejach singlowych zaczyna się rywalizacja w III rundzie, w której wystąpi troje tenisistów z Polski. Iga Świątek (1. WTA) zmierzy się z Chorwatką Petrą Martić (29. WTA), Magda Linette (24. WTA) ze Szwajcarką Belindą Bencić (14. WTA), a Hubert Hurkacz (18. ATP) z Włochem Lorenzo Musettim (16. ATP). Wszystkie mecze zostaną rozegrane w piątek 7 lipca.

