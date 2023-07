Djoković myślał, że nikt go nie słyszy. Jest nagranie

Novak Djoković w pierwszej rundzie londyńskiego turnieju pokonał 6:3, 6:3, 7:6 (7-4) Argentyńczyka Pedro Cachina (68. ATP). Tym samym odniósł swoje - uwaga - 29. zwycięstwo z rzędu na Wimbledonie. Doświadczony Serb jest niepokonany od pięciu lat. W kolejnej rundzie Serb mierzył się z Jordanem Thompsonem (70. ATP), który w meczu otwarcia pokonał Brandona Nakashimę (55. ATP).

Broniący tytułu Djoković pokonał Australijczyka 6:3, 7:6 (7-4), 7:5. Było to jego 350. zwycięstwo w turnieju wielkoszlemowym. Po meczu udał się do swoich dzieci, by podziękować za wsparcie. Kamery wychwyciły krótką pogawędkę.

- To niebywałe, jak ludzie na widowni mnie prowokują. Nawet nie wiedzą, że to mi pasuje i tylko czy mnie jeszcze silniejszym - powiedział Djoković.

Djoković królem tenisa

Wimbledon jest pierwszym turniejem Novaka Djokovicia (2. ATP) od czasu Rolanda Garrosa. Serb w Paryżu wywalczył 23. trofeum wielkoszlemowe w karierze i został samodzielnym liderem historycznej klasyfikacji (Rafael Nadal - 22). Teraz jest głównym faworytem rywalizacji na londyńskich kortach, gdzie notuje rewelacyjną serię.

Serb stoi przed szansą na wywalczenie w tym sezonie kalendarzowego Wielkiego Szlema. 36-latek wygrał już Australian Open oraz Rolanda Garrosa, a do osiągnięcia celu brakuje mu dwóch triumfów. Djoković już dwukrotnie był bardzo blisko takiego wyczynu. W 2015 roku zabrakło mu zwycięstwa we French Open, a w 2021 w US Open. W obu przypadkach przegrywał w finałach tych imprez.

Ale wróćmy do Londynu. W kolejnej rundzie, czyli trzeciej, jego rywalem będzie Szwajcar Stan Wawrinka.