Barbora Krejcikova (11. WTA) rozpoczęła Wimbledon w dobrym stylu. Na dzień dobry pokonała Brytyjkę Heather Watson (144.) 6:2, 7:5. W kolejnej rundzie jednak odpadła. Lepsza od Czeszki okazała się Mirra Andriejewa. 16-letnia Rosjanka wygrała pierwszego seta 6:4. Przy stanie 4:0 w drugim secie dla rywalki Krejcikova skreczowała. Kibice mogą żałować, bo mówiło się, że Czeszka będzie w dobrej formie w Londynie, skoro niedawno dotarła aż do finału turnieju w Birmingham (lepsza okazała się Jelena Ostapenko).

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Kubacki wywalczyl złoto Igrzysk Europejskich! "Słyszałem, że taka impreza może się już nie powtórzyć"

Krejcikova miała łzy w oczach

Czemu Krejcikova skreczowała w starciu z Rosjanką? Chodzi o kontuzję stawu skokowego, czyli pisząc wprost: skręcenie kostki.

- Naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Może to, że im dłużej grałam, tym czułam większy ból. Doszłam do momentu, w którym nie mogłam kontynuować meczu. Trudno jest podjąć decyzję o wycofaniu się z Wielkiego Szlema. Ale co miałam zrobić, skoro nie mogłam normalnie odbijać piłki i biegać po korcie? Nie chciałam już całkowicie zniszczyć sobie nogi. Przed meczem miałam nogę zaklejoną taśmą, a w dodatku solidnie zmrożoną. Ale to nie wystarczyło. Nie znam jeszcze diagnozy lekarskiej, ale boję się - mówiła tenisistka ze łzami w oczach.

Okazało się jednak, że Krejcikova ma zamiar wystąpić w meczu deblowym. Razem z Kateriną Siniakova tworzą najmocniejszą parę w kobiecym tenisie.

Wimbledon zmienił plany ws. meczu Igi Świątek. Nagła decyzja

Niespodzianki na Wimbledonie

Do kolejnej niespodzianki doszło podczas czwartkowej rywalizacji na Wimbledonie. Z turniejem już w drugiej rundzie pożegnała się też Rosjanka Wieronika Kudiermieowa (12. WTA), która przegrała 3:6, 3:6 z Czeszką Marketą Vondrousovą (42. WTA). Z turnieju nieoczekiwanie odpadła też Karolina Muchova (16. WTA).