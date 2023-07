Wimbledon zmienił plany ws. meczu Igi Świątek. Nagła decyzja

Iga Świątek (1. WTA) udanie rozpoczęła rywalizację w Wimbledonie. W I rundzie pokonała 6:1, 6:3 Chinkę Lin Zhu (34. WTA), a następnie ograła 6:2, 6:0 Hiszpankę Sarę Sorribes Tormo (84. WTA). W III rundzie zmierzy się z Chorwatką Petrą Martić (29. WTA).

Pierwotnie z planu gier wynikało, że mecz Polki z Chorwatką zostanie rozegrany w piątek 7 lipca jako drugi od 14:30 (podane godziny czasu polskiego), po zakończeniu pojedynku Hiszpana Carlosa Alcaraza (1. ATP) z Francuzem Alexandrem Mullerem (84. ATP). Szacowano, że rozpocznie się około 16:30.

Nastąpiła jednak zmiana planów, a to za sprawą spotkania Andy'ego Murraya (40. ATP) ze Stefanosem Tsitsipasem (5. ATP), które było rozgrywane w czwartek późnym wieczorem. Zakończono je przed północą przy stanie 6:7(3-7), 7:6(2), 6:4 dla Brytyjczyka. Organizatorzy zadecydowali, że mecz zostanie dokończony w piątek, zawodnicy wyjdą na kort po meczu Alcaraz - Mueller, ale najwcześniej o 16. To oznacza, że Świątek zagra dopiero po dokończeniu brytyjsko-greckiego starcia, najwcześniej będzie to 17:00, ale należy nastawić się na nieco późniejszą godzinę.

Wszystkie wspomniane mecze odbędą się na zadaszonym korcie centralnym. To jest o tyle dobrą wiadomością, że w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych nie zostaną przerwane. A podczas tegorocznego turnieju pogoda mocno wpływała na plan gier.

Hubert Hurkacz i Magda Linette zagrają w III rundzie Wimbledonu. Kiedy mecze?

W III rundzie Wimbledonu są także Hubert Hurkacz (18. ATP) i Magda Linette (24. WTA), którzy również wyjdą na kort w piątek. 26-latek zagra z Włochem Lorenzo Musettim (16. ATP) około godziny 14:00 (po zakończeniu spotkania Viktorija Golubić - Maddison Keys), a 31-latka zmierzy się ze Szwajcarką Belindą Bencić (14. WTA) około 16:30 (po meczach Christopher O'Connell - Jiri Vesely oraz Łesia Curenko - Ana Bogdan).