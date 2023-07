Iga Świątek (1. WTA) w drugiej rundzie Wimbledonu zmierzyła się z Sarą Sorribes Tormo (84. WTA). Polka nie dała rywalce żadnych szans i pewnie wygrała 6:2, 6:0. Z trybun jej zmagania śledził wyjątkowy gość. Mowa o byłym piłkarzu Davidzie Beckhamie. Anglik był pod wrażeniem gry Świątek i kilkakrotnie nagrodził ją brawami.

Beckham na mecz Igi Świątek pokazał się z wyjątkowym zegarkiem na ręku. Mowa o modelu Tudor Black Bay 58 18K. Koperta o średnicy 39 milimetrów wykonana jest z 18-karatowego żółtego złota. Jego tarcza jest koloru oliwkowego, a pasek został wytworzony ze skóry aligatora. Z taki zegarek należy zapłacić 17 650, co w przeliczeniu daje prawie 80 tysięcy złotych.

David Beckham w przeszłości był między innymi piłkarzem Manchesteru United, Realu Madryt i Milanu. Na koncie ma sześć tytułów mistrza Anglii z Manchesterem United. Z tym samym klubem sięgnął także po Ligę Mistrzów w 1999 roku. Beckham jest także byłym reprezentantem Anglii. W narodowych barwach pojawił się na boisku 115 razy i zdobył 17 bramek. W styczniu 2013 roku przeniósł się do PSG, gdzie po sześciu miesiącach zakończył karierę. Po latach zdradził, że przenosiny do Paryża były trudne. Obecnie jest prezesem Interu Miami, do którego niedawno przeniósł się Leo Messi.

Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu, gdzie zmierzy się z Petrą Martić (29. WTA). Spotkanie odbędzie się w piątek. Organizatorzy podali, że będzie to drugi mecz od godziny 14:30. Tego samego dnia zagrają również Hubert Hurkacz (18. ATP) i Magda Linette (24. WTA).