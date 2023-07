Kvitova nie wytrzymała. Powiedziała to, co myślą tenisistki. Padło nazwisko Świątek

Petra Kvitova powiedziała o organizacji tegorocznego Wimbledonu głośno to, co myśli wiele tenisistek. Czeszka nie ukrywa irytacji związanej z ułożeniem terminarza. Przypomnijmy, że długo trwały problemy z meczami pierwszej rundy, a dalej nie dokończono drugiej. Ich zagranie uniemożliwiła pogoda. W pretensjach Kvitovej pada nawet nazwisko Igi Świątek. "Trudno to zrozumieć" - powiedziała.

3 (AP Photo/Alastair Grant) Otwórz galerię Na Gazeta.pl