Znamy godzinę meczu Huberta Hurkacza w III rundzie Wimbledonu. Świetne wieści dla kibiców

Hubert Hurkacz (18. ATP) świetnie radzi sobie podczas trwającego Wimbledonu. W pierwszej rundzie pewnie pokonał Alberta Ramosa (76. ATP) 6:1, 6:4, 6:4. W kolejnym etapie w równie dobrym stylu wygrał 6:4, 6:4, 7:6 z Janem Choinskim (164. ATP). Polak w obydwu meczach pokazał klasę i jak widać, nie przegrał jeszcze ani jednego seta.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Znamy godzinę meczu Hurkacza z Lorenzo Musettim

W trzeciej rundzie rywalem Hurkacza będzie Lorenzo Musetti (16. ATP). Mecz odbędzie się w piątek. Organizatorzy turnieju podali już godzinę, o której może rozpocząć się starcie tenisistów. Odbędzie się na korcie numer 12 jako drugie od godziny 12:00 (po zakończeniu spotkania Viktorija Golubić (139. WTA) - Maddison Keys (18. WTA)). Należy się zatem spodziewać, że rozpocznie się około godziny 14:00.

Oto czarny koń Wimbledonu. Zatrzymała rywalkę Świątek. Kolejna niespodzianka

Lorenzo Musetti również prezentuje się bardzo dobrze na tegorocznym Wimbledonie. Podobnie jak Polak nie przegrał jeszcze seta i obecnie wyeliminował już Juana Pablo Varillasa (63. ATP) i Jaume Munara (109. ATP). Awans do trzeciej rundy jest jego największym sukcesem na Wimbledonie. Do tej pory tenisiści mierzyli się ze sobą trzykrotnie. Dwa razy triumfował Musetti, a raz lepszy okazał się Hurkacz. Ostatni ich pojedynek miał miejsce w lutym zeszłego roku w turnieju ATP w Rotterdamie. Wówczas Włoch wygrał 6:3, 5:7, 6:3. Tym samym Hurkacz będzie miał okazję do rewanżu.

Iga Świątek pokazała klasę. Tak pożegnała wielką rywalkę

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Do trzeciej rundy awansowały również Magda Linette (24. WTA) i Iga Świątek (1. WTA). Ich mecze także odbędą się w piątek. Liderka rankingu WTA zagra z Petrą Martić (29. WTA). Będzie to drugie spotkanie od godziny 14:30. Linette z kolei zmierzy się z Belindą Bencić (14. WTA) jako trzeci mecz od 12:00.