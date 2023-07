Sceny na Wimbledonie. Nieprawdopodobny powrót, a potem łzy podczas wywiadu [WIDEO]

Donna Vekić (21. WTA) znajduje się w ostatnich tygodniach w bardzo dobrej formie. Pod koniec czerwca wzięła udział w turnieju w Berlinie, w którym pokonała m.in. Marię Sakkari (8. WTA), czy Jelenę Rybakinę (3. WTA), a poległa dopiero w finale, ulegając Petrze Kvitovej (9. WTA) 2:6, 6:7(6). Zgodnie z planem zaczęła też rywalizację w Wimbledonie, pewnie pokonując Shuai Zhang (38. WTA) 6:2, 6:3. W czwartek zmierzyła się z Amerykanką Sloane Stephens (39. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo "W tej chwili moja technika mocno kuleje". Kamil Stoch po zajęciu 29. miejsca na Wielkiej Krokwi

Tenisistka zachwyca strojem na Wimbledonie. Tego nikt się nie spodziewał. "Wesele o 14"

Sceny na Wimbledonie. Donna Vekić zalała się łzami po nieprawdopodobnym zwycięstwie

Vekić była faworytką tego spotkania i od samego początku wiedziała, po co wyszła na kort. Już w pierwszym gemie przełamała rywalkę i prowadziła nawet 3:1. Nie była jednak w stanie wykorzystać przewagi, przegrała dwa swoje podania i finalnie seta 4:6. Kiedy w drugiej odsłonie przegrywała 3:5, nic nie wskazywało na to, że wróci jeszcze do meczu, zwłaszcza że w polu serwisowym znajdowała się Stephens.

Chorwatka zaprezentowała jednak heroiczną postawę, dwukrotnie przełamała Amerykankę i doprowadziła do remisu. Pomimo wyrównanego początku ostatniej odsłony Vekić utrzymała swój serwis, a następnie znów przełamała rywalkę i ostatecznie zwyciężyła 4:6, 7:5, 6:4. Po zakończeniu starcia nie ukrywała emocji, a w jej oczach pojawiły się łzy.

Oto czarny koń Wimbledonu. Zatrzymała rywalkę Świątek. Kolejna niespodzianka

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

- Nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Dziękuję Wam za wsparcie. Zawsze mówiłam mojej drużynie, że Sloane jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Absolutnie pokazała to dzisiaj. To był niezwykle trudny mecz. Naprawdę, nie mogę uwierzyć w to, co się stało - powiedziała w wywiadzie na korcie.

Vekić w trzeciej rundzie Wimbledonu zmierzy się z Marketą Vondrousovą (42. WTA). Czeszka w poprzednim starciu wyeliminowała faworyzowaną Weronikę Kudiermietową (12. WTA), wygrywając 6:3, 6:3.