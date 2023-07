Aryna Sabalenka wywołuje wiele emocji nie tylko za granicą, ale także wśród swoich rodaków. Jako Sport.pl skontaktowaliśmy się z Aleksandrem Putiłą, dziennikarzem Biełsatu. Kilka miesięcy temu napisał artykuł pt. "Dlaczego nie kibicowałem Arynie Sabalence?". Odnosi się on do sukcesu białoruskiej tenisistki w tegorocznym Australian Open, a z czasem był aktualizowany. I wciąż rezonuje w białoruskich mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Nie kibicował Sabalence

Wygrana w Melbourne to dotychczas największy sukces w karierze 25-letniej Sabalenki. - Byłem wśród osób, które nie mogły przejść obojętnie nad tym, jak Aryna trzymała się blisko z Aleksandrem Łukaszenką i nie wspierała społeczeństwa po wyborach w 2020 roku - tłumaczy nam Putiła.

Po ostatnich wyborach prezydenckich w 2020 r. na Białorusi wybuchły zamieszki. Na ulicę wyszli ludzie, ale protesty były brutalnie stłumione przez aparat państwa. Część sportowców stanęła przeciwko Łukaszence, a część podpisała list wspierający dyktatora. W tej drugiej grupie znalazła się m.in. Sabalenka. - Jej zmiana podejścia do Łukaszenki nastąpiła - przynajmniej w wymiarze słownym - dopiero teraz. Wcześniej wierzyła mu i ufała - wskazuje nasz rozmówca.

Aleksandr Putiła przyznaje, że Aryna Sabalenka zyskała w jego oczach od ostatniego Roland Garros, gdy na jednej z konferencji odcięła się od Aleksandra Łukaszenki. - Nie popieram wojny, więc w tym momencie nie popieram Łukaszenki - powiedziała ponad miesiąc temu w Paryżu. Wcześniej takie słowa nie przechodziły jej przez gardło.

Czy miała świadomość?

W internecie znajdziemy sporo wspólnych zdjęć tenisistki i białoruskiego prezydenta. Część pochodzi z drużynowych pojedynków w ramach Pucharu Federacji rozgrywanych na Białorusi, ale nie tylko. - Wiemy, że Sabalenka spotkała się z Łukaszenką w 2019 r. Doszło do tego na jej wyraźną prośbę. Do dziś nikt nie wie, o czym rozmawiali - mówi nam dziennikarz.

Tamten sezon był pierwszym tak udanym w dorosłej karierze Aryny Sabalenki. Weszła wtedy na moment do TOP 10 singlowego rankingu WTA. Czy miała świadomość, iż spotkania z Łukaszenką i wspólne zdjęcia będą jej wypominane? - Nie sądzę. To dość prosta dziewczyna bez specjalnego wykształcenia, która nie przewidywała konsekwencji swoich zachowań. Nie myślała o tym, co będzie później - uważa Putiła.

Iga Świątek pokazała klasę. Tak pożegnała wielką rywalkę

Nasz rozmówca przyznaje jednak, że przez lata wielu sportowców w Białorusi nie miało problemu, by spotykać się z Łukaszenką. - Znaczna część z nich głosowała na Łukaszenkę. To się zmieniło dopiero w 2020 r., gdy zdali sobie sprawę, kim tak naprawdę jest ten człowiek - mówi.

Sytuacja rodzinna Sabalenki

Putiła uważa, że wstrzemięźliwość Sabalenki w wypowiedziach o Łukaszence czy wojnie w Ukrainie może wynikać z obawy o rodzinę. - W Mińsku mieszkają jej mama i młodsza siostra (tata zmarł cztery lata temu - red.). Z tego, co wiem po Roland Garros, gdzie Aryna wypowiedziała się przeciwko Łukaszence, jak dotąd nie przyjeżdżała do ojczyzny - podkreśla nasz rozmówca.

Zdaniem dziennikarza Aryna Sabalenka jest w zupełnie innej sytuacji niż np. była biathlonistka Daria Domraczewa. - Domraczewa ma w Białorusi dom, prowadzi tu interesy, jej losy w większym stopniu zależą od Łukaszenki. Sabalenka ma tylko siostrę i mamę. Aryna mieszka na stałe na Florydzie, a na terenie Białorusi nie prowadzi żadnej firmy, nie posiada nieruchomości. Jedyne skromne mieszkanie należące do jej rodziny znajduje się w Mińsku - opowiada Putiła.

W polskich mediach pojawiły się informacje, jakoby Domraczewa odwróciła się od Łukaszenki po wyborach w 2020 r., a jej brat został z tego powodu pobity przez milicję. Według naszego rozmówcy była biathlonistka wcale nie zmieniła frontu, a do pobicia doszło przypadkiem, nie w związku z demonstracjami opozycji.

W Paryżu spotkaliśmy niedawno ukraińską dziennikarkę. Podobnie jak wielu jej rodaków uważa, że Aryna Sabalenka powinna po prostu zabrać swoich bliskich z Białorusi, na co pod kątem finansowym może sobie pozwolić jako wiceliderka rankingu WTA. Czy to rzeczywiście jest możliwe?

- Sam chciałem o tym napisać artykuł, że Sabalenka nie powinna bać się Łukaszenki. Może wywieźć mamę i siostrę za granicę do Europy czy Stanów. Ma pieniądze, które otwierają wszystkie drzwi. Zorganizowanie wizy dla jej bliskich też nie powinno być problemem - twierdzi białoruski dziennikarz.

Wskazuje jednak na inny czynnik. - Sabalenka jest bardzo "domowa", kocha swój dom rodzinny oraz Mińsk jako miasto. Może nie chce się tego pozbywać? Gdyby jednak zdecydowała się zabrać rodzinę z kraju, to zapewne zrobi to po cichu, bez nagłaśniania - przyznaje.

Przywiązanie do domu rodzinnego nie idzie jednak w parze z posługiwaniem się językiem. - Aryna nie zna zbyt dobrze języka białoruskiego. To może tłumaczyć, dlaczego rzadko udziela wywiadów dla mediów w Białorusi. Nie wypowiada się po białorusku, nie pisze w tym języku - mówi nasz rozmówca.

Jak reżim manipuluje

Trener tenisistki w serialu Netfliksa przyznał wprost: "Musimy być ostrożni, bo w Białorusi nie wolno pisnąć słówkiem na temat tego, co się tam dzieje. Jeśli użyje się słowa "wojna", można trafić do więzienia". - Tak rzeczywiście jest, bo Łukaszenka nadal stoi po stronie Putina. Wszyscy propagandziści i przedstawiciele władz białoruskich wspierają Rosję, a krytykują Ukrainę - wskazuje Putiła.

Rozbiórka Lechii trwa. Piłkarze uciekają, gdzie popadnie. Kolejni znaleźli nowe kluby

Aleksandr Putiła był jednym z tych, którzy podpadli białoruskim mediom państwowym. - Obecnie nie używają Sabalenki do propagandy, a ostatni raz czynili to na większą skalę na początku roku, gdy wygrała Australian Open. W materiałach wytykano wtedy przedstawicielom opozycji czy dziennikarzom, że życzyli jej jak najgorzej na korcie albo nawet kontuzji. To była manipulacja - tłumaczy.

A jak reżimowe media przedstawiały konferencje Aryny Sabalenki w Paryżu? Nie brakowało na nich trudnych pytań natury politycznej, a dwa spotkania z mediami zostały nawet odwołane. - Pokazywali tylko te fragmenty konferencji, na których Aryna opowiadała o meczach i o rywalkach. Telewidzowie oczywiście nie mogli zobaczyć, jak odpowiadała na pytania o wojnę czy politykę, nie było też informacji o jej odwołanych konferencjach - kończy Putiła.