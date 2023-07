Serce pęka. Przegrała mecz i się zaczęło. Najbardziej wzruszający moment Wimbledonu

Anett Kontaveit (81. WTA) niedawno zaskoczyła tenisowy świat decyzją o zakończeniu sportowej kariery. Estonka, która w ubiegłym roku była wiceliderką światowego rankingu, zdecydowała się na tak drastyczną decyzję z powodu problemów z kręgosłupem. Zapowiedziała, że ostatnim turniejem w jej wykonaniu będzie właśnie Wimbledon.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Kontaveit rozegrała ostatni mecz singlowy w karierze. Koniec w wieku 27 lat

Kontaveit udanie rozpoczęła rywalizację na londyńskich kortach. W pierwszym meczu pokonała 6:4, 6:4 Włoszkę Lucrezię Stefanini (111. WTA), chociaż starcie to budziło oburzenie kibiców, ze względu na usytuowanie go na mało znaczącym korcie. W drugiej rundzie 27-latka zmierzyła się z Czeszką Marie Bouzkovą (33. WTA), ale spotkanie to miało zupełnie inny przebieg. Estonka zdołała wygrać jedynie trzy gemy i po nieco ponad godzinie gry przegrała 6:1, 6:2. To oznaczało, że oficjalnie zakończyła ona singlową karierę.

Znamy godzinę kolejnego meczu Igi Świątek. Polka znowu wyróżniona

Po ostatniej akcji na korcie numer 18 miały miejsce szczególne chwile dla Kontaveit. Była wiceliderka rankingu podziękowała Czeszce za grę i otrzymała burzę braw od zgromadzonych kibiców. Sama nie kryła ogromnego wzruszenia, podobnie jak jej matka Ulle Milk, która była obecna na trybunach.

Estonka w trakcie kariery wygrała sześć turniejów WTA. Po raz pierwszy triumfowała na nawierzchni trawiastej w 's-Hertogenbosch w 2017 roku. Ostatni tytuł wywalczyła z kolei w ubiegłym sezonie, wygrywając zmagania na kortach twardych w Petersburgu. Najlepszy wynik w turnieju wielkoszlemowym zanotowała z kolei podczas Australian Open w 2020 roku, kiedy dotarła do ćwierćfinału.

Niespodzianka w Wimbledonie. Rozstawiona faworytka ugrała tylko sześć gemów

Równie wzruszający moment miał miejsce również podczas ubiegłorocznego Wimbledonu, który był ostatnim występem w karierze Kirsten Flipkens. Półfinalistka londyńskiej imprezy z 2013 roku przegrała w drugiej rundzie z Simoną Halep.