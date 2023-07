Idze Świątek ubyła groźna rywalka. Upadła i natychmiast poprosiła o pomoc [WIDEO]

Wimbledon jest dla Karoliny Muchowej (16. WTA) powrotem do rywalizacji po osiągnięciu największego sukcesu w karierze. Czeszka, która początkiem czerwca rozegrała wielkoszlemowy finał w Rolandzie Garrosie, miała nadzieję na kolejny dobry wynik. Pierwszy mecz w Londynie miała rozegrać we wtorek, jednak z powodu opadów deszczu pojawiła się na korcie dopiero w czwartek.

Nieudany powrót Muchovej i szybka porażka w Wimbledonie. Z ubiegłoroczną ćwierćfinalistką

Muchowa w pierwszej rundzie trafiła na bardzo wymagającą rywalkę. Mowa o Niemce Jule Niemeier (103. WTA), czyli ćwierćfinalistce ubiegłorocznego Wimbledonu. Początek spotkania był bardzo wyrównany, a obie zawodniczki utrzymywały własne podania. Jedyne breakpointy pojawiły się w dwóch gemach serwisowych Czeszki, która skutecznie się wybroniła. Sztuka ta nie udała się Muchowej w dziesiątym gemie. Niemeier szybko wypracowała piłki na przełamanie, ale rywalka nie chciała oddać seta bez walki. Finalnie Niemka wykorzystała dopiero siódmego breakpointa, wygrywając 6:4.

Muchova już od początku drugiej odsłony ruszyła do ataku i przełamała rywalkę, by po utrzymaniu podania wyjść na 2:0. Kolejne gemy padały łupem podających, co przybliżało finalistkę Rolanda Garrosa do wyrównania stanu meczu. Z drugiej strony Niemeier nie chciała wypuszczać zwycięstwa z rąk, przełamując podanie Czeszki w dziesiątym gemie i doprowadzając do wyrównania. Muchowa szybko odwdzięczyła się tym samym, a później zamknęła partię przy własnym serwisie wynikiem 7:5.

Muchova rozbita przez rywalkę spoza czołowej "setki". Groźny upadek Czeszki

Nieudana końcówka poprzedniego seta mocno zmobilizowała Niemeier. Niemka szybko odskoczyła na 3:0, przełamując wyżej notowaną rywalkę w drugim gemie. Choć Muchova zdołała po chwili utrzymać serwis, nic więcej nie zdołała już zdziałać w tym meczu. Niemka popisała się kolejną serią trzech wygranych gemów i drugim przełamaniem w tym secie, co pozwoliło jej cieszyć się ze zwycięstwa 6:4, 5:7, 6:1.

Na grę Czeszki w decydującej partii mógł mieć wpływ niebezpieczny upadek. Muchova w pewnym momencie się poślizgnęła, a na jej twarzy pojawił się grymas. Choć szybko udało jej się wstać, to poprosiła o przerwę medyczną. Po tym zdarzeniu

Finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa zaliczyła tym samym bolesny powrót na światowe korty. Niemeier z kolei udanie rozpoczęła zmagania na Wimbledonie, a w drugiej rundzie zmierzy się z Węgierką Dalmą Galfi (126. WTA).