Burza na Wimbledonie. Była wiceliderka zareagowała na totalny brak szacunku

Anett Kontaveit (81. WTA) z powodu ciągłych problemów z kręgosłupem zdecydowała się na zakończenie kariery. Jej ostatnim turniejem jest trwający Wimbledon. W pierwszej rundzie zmierzyła się z Lucrezią Stefanini (111. WTA). Estonka wygrała 6:4, 6:4, ale wiele dyskusji wywołał wybór kortu na to spotkanie.

Anett Kontaveit zabrała głos w sprawie gry na mniejszym korcie. "Nie czuję rozczarowania"

Mecz odbył się na korcie numer sześć. Wielu fanów i ekspertów skrytykowało decyzję Wimbledonu, twierdząc, że była wiceliderka rankingu WTA powinna zostać godniej pożegnana i rozegrać możliwe ostatnie starcie w karierze na większym korcie. Głos w tej sprawie zabrała Kontaveit.

- Mam nadzieję, że następnym razem dostanę większy kort. I tak nie spodziewałam się, że zagram na korcie centralnym lub dużym korcie. Tak, to ich decyzja i nic nie mogę z tym zrobić. Radzę sobie ze wszystkim, co stanie mi na drodze i staram się robić wszystko, co w mojej mocy. W tej chwili nie czuję się rozczarowana. Po prostu wygrałam swój mecz. Nie odczuwam żadnych negatywnych emocji - powiedziała po meczu ze Stefanini.

Rywalką Kontaveit w drugiej rundzie była Marie Bouzkova (33. WTA). Mecz rozpoczął się w czwartek o godzinie 15:50. Estonka ponownie zagrała na niewielkim korcie. Tym razem wybór organizatorów padł na kort numer 18. Ostatecznie lepsza okazała się Czeszka, która bez problemu pokonała Kontaveit 6:1, 6:2 i awansowała do trzeciej rundy. Tym samym Estonka zakończyła karierę.

Anett Kontaveit ma na koncie sześć wygranych turniejów rangi WTA. Ostatni raz triumfowała podczas zawodów w Petersburgu w lutym 2022. Jej najlepszym wynikiem na wielkoszlemowych turniejach jest awans do ćwierćfinału Australian Open w 2020 roku.