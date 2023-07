Iga Świątek poznała rywalkę w III rundzie Wimbledonu. Zaczynają się schody

Iga Świątek (1. WTA) przemknęła jak burza przez dwie pierwsze rundy Wimbledonu. Polka w meczu otwarcia pokonała 6:1, 6:3 Chinkę Zhu Lin (34. WTA). W drugim spotkaniu dała jeszcze większy popis, wygrywając 6:2, 6:0 z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (84. WTA). Teraz 22-latka poznała kolejną rywalkę na londyńskich kortach.

REKLAMA

Zobacz wideo "W tej chwili moja technika mocno kuleje". Kamil Stoch po zajęciu 29. miejsca na Wielkiej Krokwi

Petra Martić kolejną rywalką Świątek na Wimbledonie. Ciężki mecz Chorwatki

Liderka światowego rankingu w trzeciej rundzie tegorocznych zmagań zmierzy się z Petrą Martić (29. WTA). Chorwatka o awans do tej fazy turnieju zmierzyła się z Francuzką Diane Parry (96. WTA). Pierwsza partia była bardzo wyrównana, a pomimo breakpointów dla obu zawodniczek przez długi czas nie dochodziło do przełamań. Zmieniło się to w dziewiątym gemie przy podaniu Chorwatki, kiedy Parry wykorzystała pierwszą szansę na przełamanie. Później dołożyła utrzymany serwis, co dało jej zwycięstwo 6:4.

Najmilszy facet pokazał, jak bardzo jest groźny. Hubercie Hurkaczu, tak trzymać!

Druga partia miała taki sam przebieg, a z początku panie prezentowały jeszcze pewniejszą grę przy własnym podaniu. Pierwsze breakpointy pojawiły się w siódmym gemie, ale Martić zdołała odeprzeć atak rywalki. Po chwili sama cieszyła się z odebrania podania Francuzce, co po pewnym utrzymaniu serwisu pozwoliło jej wygrać 6:3.

Doświadczenie Martić wygrało. Czas na trzeci mecz z Igą Świątek

Chorwatka już w pierwszym gemie decydującej odsłony nie wykorzystała szansy na przełamanie. Prowadząca po chwili dopięła jednak swego, wygrywając trzy kolejne gemy i odskakując na 3:1. Parry nie potrafiła odrobić strat, a dodatkowo w ostatnim gemie ponownie straciła podanie. Martić zamknęła spotkanie przy trzeciej piłce meczowej, wygrywając 4:6, 6:3. 6:3.

Chorwatkę czeka teraz spotkanie z liderką światowego rankingu. Będzie to trzecie spotkanie Świątek z niżej notowaną rywalką, a zarazem szansa na kolejne zwycięstwo. Panie pierwszy raz spotkały się w drugiej rundzie Indian Wells w 2021 roku. Wtedy Polka wygrała 6:1, 6:3. Równie pewne zwycięstwo 22-latka odniosła w ćwierćfinale tegorocznego turnieju w Rzymie, gdzie zwyciężyła 6:0, 6:3.