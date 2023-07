O której mecz Hurkacza? Polak zagra z Musettim. Wimbledon [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Choć Hubert Hurkacz początkowo miał rozegrać spotkanie II rundy z Janem Choinskim w środę 5 lipca, to z powodu intensywnych opadów deszczu zostało ono przełożone na czwartek. Pogoda torpeduje w tym roku plany organizatorom Wimbledonu. Finalnie mecz rozegrano dopiero w czwartek, a w nim Polak okazał się dużo lepszy od rywala.

Hubert Hurkacz III rundzie Wimbledonu zmierzy się z Lorenzo Musettim

W czwartkowe południe Hubert Hurkacz i Jan Choinski pojawili się na korcie numer 18. Mecz od początku był bardzo wyrównany, jednak w decydujących partiach to Polak wygrywał swoje akcje. Po dwóch setach na tablicy wyników było 6:4, 6:4 dla Hurkacza i wydawało się, że awans do kolejnej rundy jest kwestią kilkunastu minut. W trzeciej partii Brytyjczyk poprawił jednak swoją grę i obaj tenisiści szli "łeb w łeb". Po dziewięciu gemach Choinski prowadził 5:4. Nasz tenisista jednak nie odpuścił i doprowadził do wyrównania. Kilka chwil później było 6:6 i do wyłonienia zwycięzcy tego seta potrzebny był tie-break. A w nim lepszy był wrocławianin, który wygrał ostatecznie cały mecz 6:4, 6:4, 7:5 (3).

Rywalem Polaka w trzeciej rundzie turnieju będzie Lorenzo Musetti (16. ATP). Włoch w pierwszej rundzie pewnie pokonał Juana Pablo Varillasa (63. ATP) 6:3, 6:1, 7:5, a w drugiej nie miał problemów z Jaume Munarem (109. ATP) i wygrał 6:4, 6:3, 6:1. Polsko-włoskie starcie zapowiada się na jeden z hitów tej fazy zmagań.

Obaj panowie mierzyli się ze sobą trzykrotnie i Hurkacz wyszedł zwycięsko tylko raz. W 2021 roku podczas ATP w Rzymie Polak skreczował przy stanie 6:4, 2:0 dla rywala, a na Wimbledonie wygrał gładko 6:4, 7:6 (5), 6:1. Ostatni mecz Hurkacz i Musetti rozegrali w 2022 roku podczas ATP w Rotterdamie i Włoch wygrał 6:3, 5:7, 6:3.

Hurkacz - Musetti w III rundzie Wimbledonu. Gdzie i o której oglądać dzisiaj mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM ONLINE]

Mecz Hubert Hurkacza z Lorenzo Musettim zaplanowano na piątek 7 lipca, jako drugie starcie z kolei na korcie numer 12. Panowie zagrają po spotkaniu Viktoriji Golubić (139. WTA) z Madison Keys (18. WTA), którego start zaplanowano na godzinę 12:00. Oznacza to, że Polak i Włoch pojawią się na korcie około godziny 13:30. Transmisję na żywo z meczu Hurkacz - Musetti przeprowadzi Polsat Sport. Z kolei online spotkanie będzie dostępne na platformie Polsat Box Go.