Hurkacz już w III rundzie Wimbledonu. Zaczynają się schody. Djoković na horyzoncie [DRABINKA]

Za Hubertem Hurkaczem niezwykle udany początek Wimbledonu. Polak bez większych problemów przeszedł pierwsze dwie rundy, nie tracąc nawet seta. Najpierw pokonał 6:1, 6:4, 6:4 Hiszpana Alberta Ramosa-Vinolasa, a później wygrał 6:4, 6:4, 7:6 (3) z Janem Choinskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Hubert Hurkacz w kolejnej rundzie Wimbledonu. Jak wygląda jego drabinka?

W kolejnej rundzie Polak zmierzy się z Włochem Lorenzo Musettim (16.), który wyeliminował w czwartek Jaume Munara (109.).

Wielka mistrzyni odwiedziła Igę Świątek na Wimbledonie. "Dzień z legendami"

Już w 1/8 finału Polaka może czekać natomiast hitowe starcie z Novakiem Djokoviciem (2.). Serb jest już w III rundzie i zalicza się do faworytów całego turnieju. Dla Huberta Hurkacza będzie to prawdziwe wyzwanie. W tym roku obaj już raz spotkali się na korcie podczas turnieju w Dubaju. Lepszy był wyżej notowany w rankingu Djoković, który wygrał 7:5, 6:3.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl.

W przypadku awansu Huberta Hurkacza do ćwierćfinału na jego drodze mogą stanąć Alexander Bublik (26.) czy też Andriej Rublow (7.). Z kolei w półfinale potencjalnymi rywalami Polaka są Jannik Sinner (8.), Taylor Fritz (9.) czy Casper Ruud (4.).

Unikał testów i go zawiesili. Idzie do sądu. "Nie mogę się doczekać, aż pokażę im dowody"

W przypadku awansu do finału, Hurkacz zmierzy się z rywalem z najwyższej półki. Carlos Alcaraz (1.), Daniił Miedwiediew (3.), Holger Rune (6.) - to tylko niektórzy tenisiści z drugiej połówki, którzy mogą awansować do wielkiego finału Wimbledonu.

Drabinka Wimbledonu po zwycięstwie Huberta Hurkacza: