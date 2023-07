Hurkacz zasłużył na szampana spod krzesełka. Niezwykłe sceny na meczu Polaka

Frekwencja podczas meczu Huberta Hurkacza z Janem Choinskim była pewnym potwierdzeniem, że drugi z tenisistów od stosunkowo niedawna występuje w barwach Wielkiej Brytanii. Trybuny średniej wielkości kortu spośród tych, na których odbywają się mecze Wimbledonu, nie zapełniły się całkiem. A z uwagi na życiorys rywala wrocławianina były one brytyjsko-niemiecko-polskie. Końcowy wynik ich nie usatysfakcjonował w pełni - to Hurkacz wygrał 6:4, 6:4, 7:6 (7-3), choć Choinski też ma powody do zadowolenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Niewielka przewaga na trybunach Choinskiego. Rodzina Hurkaczów tym razem w niepełnym składzie

Ten ostatni jest synem Brytyjki i Polaka, a całe życie mieszka w Niemczech. Stąd właśnie ta mieszanka narodowościowa, która go wspierała podczas czwartkowego meczu. Po zdobywanych przez niego punktach rozlegały się mocniejsze brawa, ale nie były to wybuchy radości, jakich można byłoby się spodziewać w sytuacji, gdy 164. tenisista świata ma trzy piłki setowe w pojedynku z rywalem sklasyfikowanym o niemal 150 miejsc wyżej.

Choinski, którego nazwisko pracownicy biura prasowego i sędzia prowadząca spotkanie wymawiają "Czojński", długo się stawiał faworytowi. W dwóch pierwszych setach jednak Hurkacz pokazywał klasę w kluczowych momentach. Po jedynym przełamaniu w pierwszej i drugiej partii zaciskał pięść i patrzył w stronę trenera Craiga Boyntona i siedzącego w rzędzie nad szkoleniowcem ojca. Powtarzał też ten gest po wygranych setach i patrzył w ich kierunku, a Krzysztof Hurkacz robił wówczas dokładnie to samo.

- Kiedy dawniej to ja jeździłem na turnieje z Hubertem, to tak właśnie się komunikowaliśmy. Może teraz będziemy robić tak samo aż do finału - rzucił mi z uśmiechem w krótkiej rozmowie po spotkaniu tata 18. tenisisty świata.

Rok temu w Londynie Polakowi towarzyszyły też mama i siostra, ale teraz młodsza o dziewięć lat Nika sama ma turniej i rodzina się rozdzieliła.

Awans Huberta Hurkacza. Polak skutecznie pilnował serwisu i jest w III rundzie Wimbledonu

Słoneczna patelnia zastąpiła deszcz. Szampan spod krzesła

W trzecim secie Choinski, który w rywalizacji juniorskiej nieraz grał z Hurkaczem w debla, jeszcze mocniej postawił się rywalowi. Widać to było też po gestach półfinalisty Wimbledonu sprzed dwóch lat. Na początku po przegraniu efektownej akcji jeszcze się uśmiechnął w stronę trenera, ale potem zaczął wymownie ciężko wzdychać i nieco się krzywić. Wyraźnie pokazywał, że nie jest łatwo. W trzecim gemie bezradnie rozłożył ręce, ale trochę pretensji mógł mieć do siebie, bo przy serwisie przeciwnika zmarnował prowadzenie 40:0.

Zadania nie ułatwiała też pogoda. O ile w trzech poprzednich dniach problemem był deszcz, to w czwartek w czasie tego pojedynku słońce przygrzewało z pełną mocą. Do tego stopnia, że od połowy meczu zawodnicy co chwilę podchodzili, by wytrzeć ręcznikiem twarz. Dziennikarze na trybunie też nie mieli gdzie się schować, więc laptopy szybko się nagrzewały. Nie było jednak sensu zbytnio ich otwierać - przy tak ostrym słońcu na ekranie nie było prawie nic widać.

Potem po każdym wygranym punkcie ściskał rakietę mocno, powtarzał pod nosem "Come on" i patrzył w stronę swoich bliskich i sztabu. Szkoleniowiec - tradycyjnie bardzo spokojny - co jakiś czas rzucał mu słowo na zachętę, czasem przekazywał też krótką radę taktyczną.

Kilkoma akcjami w tym pojedynku Hurkacz pokazał, że ma znacznie więcej w zanadrzu niż tylko mocny serwis, choć i on robił wrażenie. Były jednak i skróty, i minięcia, i artyzmu. Ogółem zostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. Tak dobre, że mógłby dostać w nagrodę szampana, którego trzymał pod krzesełkiem w trakcie meczu jeden z kibiców na trybunach.