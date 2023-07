Bez niego Wimbledon nie mógłby się odbyć. A nie jest nawet człowiekiem

Kim, a może czym jest wspomniany stróż Wimbledonu? Rufus to myszołowiec towarzyski, który nosi angielską nazwę Harris' Hawk i dosyć często jest mylony z jastrzębiem. Co ciekawe, nie spotkamy go w Europie ani w Anglii. Ptaki te żyją w zachodniej części Stanów Zjednoczonych oraz w praktycznie całej Ameryce Południowej, gdzie zakładają gniazda i koczują na tamtejszych pustkowiach, polując na króliki, jaszczurki, małe ssaki czy inne patki. Jakie zadanie zostało przydzielone Rufusowi na kortach Wimbledonu?

Rufus dba o porządek na Wimbledonie. Wypędza nieproszonych gości

Podczas rozgrywek Wimbledonu popularny myszołowiec pilnuje, aby nikt nie zakłócał i nie dewastował tamtejszych kortów. W końcu świeżo posiana trawa może być wielkim przysmakiem dla gołębi czy innych ptaków, które są wielbicielami nasion. Takie szkodniki mogą również obrzydliwie defekować, co z pewnością nie spodobałoby się widzom zasiadającym na trybunach. W ramach swojej diety Rufus odstrasza nieproszonych gości i dba, aby porządek na Wimbledonie stał na najwyższym poziomie.

Skąd przydomek "towarzyski"? Patki te zazwyczaj zakładają wspólne gniazda, co u szponiastych gatunków jest niemałym wyjątkiem. Wtedy dużo łatwiej mogą upolować upragnioną zdobycz. Innym powodem ich "towarzyskości" jest fakt, że bardzo szybko oswajają się z człowiekiem, przez co zyskały duży respekt w sokolnictwie. Oprócz kortów myszołowce można dostrzec również na lotniskach czy innych obiektach sportowych, jak np. stadion Lecha Poznań. Tam swój dom ma Iwcia, która skutecznie broni go przed potencjalnymi zagrożeniami ze strony innych ptaków.

W jaki sposób Rufus trafił na Wimbledon? Współpraca rozpoczęła się, gdy właścicielka firmy sokolniczej, Anna Davis, zagościła w Anglii i uświadomiła organizatorom, jak wiele ptaków zamieszkuje tamtejsze korty. Wtedy najpopularniejszy myszołowiec na świecie znalazł nową pracę. Przez lata swojej kariery dorobił się nawet profilu w mediach społecznościowych, który obserwuje ponad 10 tys. użytkowników.

W 2012 roku organizatorzy Wimbledonu musieli być ogromnie przerażeni, ponieważ Rufus został skradziony. Sprawa okazała się na tyle poważna, że złodzieje postanowili sami oddać ptaka w ręce właścicieli. Poza sezonem tenisowym Rufus jest "na etacie" w opactwie westminsterskim, gdzie codziennie może wykonywać swoją pracę.