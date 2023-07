Unikał testów i go zawiesili. Idzie do sądu. "Nie mogę się doczekać, aż pokażę im dowody"

W tenisie przepisy antydopingowe są mocno rygorystyczne. Zawodnicy polegają kontrolom nie tylko podczas turniejów, ale również w życiu codziennym. W specjalnym panelu muszą sygnalizować swoje położenie, gdyż w każdej chwili do ich domów może zapukać specjalna komórka International Tennis Integrity Agency, aby pobrać materiał do badań. Często bywają z tym problemy.

Tenisista zawieszony za unikanie testów antydopingowych. "Zaprzeczyłem zarzutowi i czekam na arbitraż przed niezależnym trybunałem"

Ostatnio komplikacje z tego powodu miał Fabio Fognini, który w tym czasie udał się na finał Ligi Mistrzów do Stambułu, o czym nie poinformował agencji. To było jego drugie upomnienie. Za trzecie grozi zawieszenie.

Właśnie to spotkało Jensona Brooksby'ego. Amerykański tenisista po raz trzeci opuścił testy antydopingowe w o okresie ostatnich dwunastu miesięcy - poinfomowały tenisowe władze. Zawodnik został tymczasowo zawieszony.

- Podjęcie tymczasowego zawieszenia to najlepsza decyzja, jaką musimy teraz podjąć - powiedział Brookbsy, akceptując decyzję komisji. - Nigdy nie oblałem testu narkotykowego. Nigdy nie brałem żadnych złych substancji - zapewnia. 22-latek zamierza rozwiązać tę sprawę drogą prawną. Nigdy nie otrzymał pozytywnego testu na środki dopingujące.

- Tymczasowe zawieszenie nie jest przyznaniem się, że zrobiłem coś złego, wręcz przeciwnie, zaprzeczyłem temu zarzutowi i czekam na arbitraż przed niezależnym trybunałem. Protokoły programu antydopingowego mają na celu ochronę integralności naszego sportu i szanuję i popieram te protokoły - kontynuje tenisista.

W oświadczeniu dodano, że jeden z pominiętych testów miał miejsce w czerwcu 2022 roku, dwa dni przed rozpoczęciem turnieju ATP w Holandii. Brooksby twierdzi, że przebywał wówczas w oficjalnym hotelu turniejowym w czasie, w którym się zadeklarował. - To frustrujące. Nie mogę się doczekać, aż przedstawię im wszystkie dowody - rzekł.

Jego prawnikiem jest Howard Jacobs, który prowadzi również sprawę Simony Halep. - Określenie miejsca pobytu to dla nich dość trudne wyzwanie, biorąc pod uwagę to, ile podróżują. Nie ma żadnych zarzutów, że brał jakieś zakazane substancje. Jesteśmy pewni wyniku sprawy - powiedział Jacobs.

22-letni Amerykanin z Sacramento ma w ostatnim czasie bardzo duże problemy ze zdrowiem. Nie grał od styczniowego Australian Open, a niedawno przeszedł dwie operacje ścięgien w nadgarstku. W zeszłym roku Jenson Brookbsy dotarł do 33. miejsca w rankingu ATP. Ma na swoim koncie trzy finały imprez rangi 250, lecz wszystkie przegrał. W 2021 roku dotarł do czwartej rundy US Open. Obecnie z uwagi na urazy spadł do drugiej setki.