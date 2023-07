Kasatkina stanowczo odpowiada Kyrgiosowi. W punkt

Arabski fundusz inwestycyjny Public Investment Fund z impetem wkroczył do świata sportu. Ich wpływy widać w świecie golfa, pieniądze napędzają futbol, a ostatnio media informowały o rozmowach z władzami ATP Tour. Z takiego rozwiązania ucieszył się Nick Kyrgios. "W końcu. Dostrzegli wartość. Zapłacą nam to, na co zasługujemy. Wpiszcie mnie w to" - napisał na Twitterze finalista Wimbledonu sprzed roku.

Kasatkina stanowczo odpowiedziała Kyrgiosowi. "Nie czujemy się tak samo"

Nie wszyscy podzielają entuzjazm australijskiego tenisisty. Zwłaszcza w cyklu WTA, gdyż Arabia to kraj, w którym łamane są prawa kobiet. Z Kyrgiosem nie zgodziła się Daria Kasatkina, stwierdzając, że pieniądze nie są jej priorytetem, więc nie jest zwolenniczką takiego pomysłu.

- Wiele spraw dotyczy tego kraju [Arabii Saudyjskiej - red.]. Mężczyznom jest łatwiej, bo czują się tam całkiem dobrze. Nie czujemy się tak samo. Jak powiedział Nick Kyrgios, z przyjemnością pojechałoby się tam po duży czek. Dla mnie jednak pieniądze nie są priorytetem - powiedziała jedenasta rakieta świata.

Daria Kasatkina jest ostatnio bohaterką tenisową, ale również polityczną czy społeczną. 26-latka oświadczyła przed Wimbledonem, że nie ma szans na jej powrót do Rosji z powodu jej poglądów na temat wojny w Ukrainie i jej orientacji seksualnej. Zawodniczka od początku otwarcie i publicznie sprzeciwia się reżimowi Władimira Putina, a w dodatku kilka miesięcy temu dokonała coming outu, przyznając, że jest w związku z inną kobietą. To kolejny z czynników, który zapewne odrzuca ją od pomysłu rozgrywek w Arabii Saudyjskiej, gdzie łamane są obyczajowe prawa kobiet, a homoseksualizm karany jest najdotkliwiej.

Mimo trudnej sytuacji życiowej Kasatkina na korcie radzi sobie bardzo dobrze. Po zwycięstwie 6:0, 6:2 nad Jodie Burrage zameldowała się w trzeciej rundzie Wimbledonu. Tam zmierzy się z lepszą z pary Wiktoria Azarenka - Nadia Podoroska.